墨西哥教師發起勞資抗議　推倒多國世界盃球員雕像

2026年美加墨世界盃舉行在即，墨西哥城爆發教師抗議活動，三座五米高的世界盃主題球員塑膠雕像，包括比利時、法國、西班牙球員造型，被抗議者推倒並塗鴉宣洩訴求，唯獨保留了墨西哥隊相關雕塑，全程警方未出手干預。



示威者來自墨西哥全國教育工作者聯盟（CNTE），此次抗議源於勞資糾紛，該工會教師訴求薪資翻倍、反對養老金改革，拒絕了政府與工會官方達成的9%加薪方案，揚言若政府拒絕會面協商，將持續擾亂世界盃賽事。

抗議者在雕像身上塗鴉寫道：「如果沒有解決方案，事情就沒有進展」。

2026年6月2日，墨西哥全國教育工作者聯盟（CNTE）舉行抗議活動，將三座五米高的世界盃主題球員推倒。（Reuters）

當地警方1日曾動用催淚氣體、聲波彈驅散索卡洛廣場（Zocalo plaza）的工會遊行，該地為世界盃球迷節舉辦地，次日警方仍以路障封鎖廣場。

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）認定此次示威為和平抗議，政府也發聲呼籲重啟勞資對話。

但有消息指，當地民眾計劃在世界盃開幕前舉行更多抗議活動，除教師示威外，販毒集團受害者家屬也計劃發起相關遊行。