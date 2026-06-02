墨西哥教師上街爭取加薪　遊行至世界盃球迷區與警方爆發衝突

墨西哥教師工會（CNTE）6月1日於首都墨西哥城（Mexico City）發起遊行，要求改善福利問題。隊伍在當地一個準備用於世界盃球迷區的廣場外與警方爆發衝突，是近一週內再次發生同類事件。



《衛報》報道，教師工會1日遊行至憲法廣場（通稱為索卡洛，Zócalo），並突破圍欄，但遭防暴警察以催淚彈驅散。有傳媒指，其中一名示威者遭不明物體擊中頭破血流，需要由其他人移離現場。

圖為2026年6月1日，一批教師工會成員於墨西哥城舉行示威，但遭警方以催淚彈驅散。（Reuters）

墨西哥城將於11日舉行世界盃揭幕戰，當局正加緊籌備，而憲法廣場將設立球迷區。有參與遊行的工會領袖認為，像教師這類人士的訴求比賽事的歡樂更為重要；工會負責人更揚言，假如他們爭取加薪及修正退休金法律的訴求不受重視，世界盃揭幕戰就面臨癱瘓。

圖為2026年6月1日，一批教師工會成員於墨西哥城舉行示威，要求改善待遇，他們更揚言如果無法解決問題，就可能癱瘓世界盃揭幕戰。（Reuters）

工會另一批成員曾在5月26日嘗試進入憲法廣場和紮營，但同樣遭警方驅散，在社交網站流傳的片段更顯示，有示威者遭警方以滅火筒驅趕。

墨西哥教師工會自5月中的教師節起遊行，爭取改善待遇，並揚言在世界盃期間動員數以百萬計教師舉行示威甚至全國大罷工，迫使政府面對訴求。對於這些示威，墨西哥公共教育部及內政部發表聯合聲明，稱憲法廣場正進行工程，認為教師在當地聚集或構成危險。