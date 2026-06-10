世界盃｜舉辦地日間或達最高40度　FIFA要求每半場3分鐘降溫休息

2026美國、加拿大及墨西哥世界盃舉行在即，而氣候變遷所帶來的高溫天氣因或對球員產生影響引發關注。國際足協（FIFA）已意識到高溫天氣帶來的潛在問題，並出於「對球員健康的承諾」，要求在本屆賽事中，每場比賽的上下半場均須安排三分鐘的強制性降溫休息時間。



今年氣溫預計將達多高？

在美國南部和墨西哥北部部分地區，白天的平均最高氣溫通常在攝氏30度左右，有時則會升至攝氏40度。而再加上濕度，人體散熱會更加困難，體感溫度會變得更高。

2026年6月1日，美國新澤西州將舉辦2026年國際足總世界盃的8場比賽，包括世界盃決賽。（Reuters）

為降低高溫帶來的影響，此屆世界盃比賽通常安排在一天中最熱時段之外，許多比賽的開球時間都在晚上。例如，蘇格蘭在邁阿密與巴西的C組比賽，開球時間就為美國東部時間下午6時。

此外，包括侯斯頓（Houston，又譯休士敦）和德州達拉斯（Dallas）體育場在內的部分場館，亦配備可伸縮屋頂和溫控系統，以調節溫度。

潛在雷暴干擾

雷暴是對比賽造成明顯干擾的最大潛在因素，而夏季雷暴在邁阿密、侯斯頓和亞特蘭大等城市尤為常見，這些地方溫暖潮濕的氣候常會引發午後及傍晚的頻繁雷暴。

2026年6月1日，世界盃標誌出現在美國德克薩斯州達拉斯（Dallas）的世界盃國際轉播中心。（Reuters）

根據美國官方建議及標準做法，若在體育場附近10英里內偵測到閃電，比賽應暫停，直至最後一次閃電過後30分鐘方能恢復。雖然比賽時間可進行調整，但雷暴本身難以精確預測，使其成為組織者面臨最難以預測的風險之一。