黃仁勳台北辦「韓國夥伴之夜」宴請多間科企　SK海力士CEO等出席

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳6月1日在台北出席NVIDIA GTC Taipei大會後，晚上在當地餐廳舉辦「韓國夥伴之夜」（Korea Partner Night），宴請韓國供應鏈夥伴，三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK hynix）、LG電子、Naver等科企的高層代表出席。



據韓媒指，SK海力士行政總裁郭魯正、三星電子記憶體生意部副總裁金載俊（Kim Jae-june）、LG科技園行政總裁鄭秀憲（Jeong Su-heon）等均有出席。

這是英偉達在台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間首次專門為韓國合作夥伴舉辦交流活動，估計各方的討論會集中在英偉達物理人工智能（physical AI）平台 Omniverse 和 Isaac 在韓國產業中的應用。

2026年6月1日，Nvidia創辦人黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間舉辦的NVIDIA GTC Taipei 大會（Reuters）

會面標誌雙方關係的加深，SK集團會長崔泰源1日也出席英偉達在台北舉行的NVIDIA GTC Taipei大會，聆聽黃仁勳的主題演講。在演講中，黃仁勳發布下一代人工智能運算平台Vera Rubin。

黃仁勳也將在本周訪問韓國，加強與韓國夥伴企業的關係。