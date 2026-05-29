黃仁勳談訪華細節：特朗普堅持讓我去　身處西岸即赴阿拉斯加登機

5月25日，美國英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）接受新加坡亞洲新聞台採訪時，談及自己隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華的細節。



黃仁勳回憶說，當天早上，「特朗普給我打電話，他當時並不知道我原本不去，然後他堅持讓我上飛機一起去，所以我就匆忙收拾了一下。他是在準備出發時給我打的電話，他以為我在華盛頓特區，可以直接登上『空軍一號』，但其實我當時在（美國）西海岸。所以他跟我說，那就在阿拉斯加跟他會合，於是我就飛到阿拉斯加，登上『空軍一號』然後去了中國。」

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

據美媒報道，特朗普此次訪華之前，白宮公布的一份由16位行政總裁組成的隨行人員名單，包括蘋果公司的庫克（Tim Cook）、貝萊德（BlackRock）的芬克（Larry Fink），以及其他尋求與中國達成協議的企業領袖，黃仁勳不在其中。

知情人士透露，特朗普在看到黃仁勳未獲邀請的相關報道後，在出發之前親自致電黃仁勳，向其發出邀請。

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