Nvidia黃仁勳與員工熱舞影片瘋傳　邊跳邊「比Yeah」網民讚接地氣

最近英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳訪台，在夜市品嚐美食、與孩童互動的親民形象再度引發話題。隨著黃仁勳聲勢持續升溫，近日社交網站又挖出一段他在公開場合與員工熱舞的影片，可見他整體表現輕鬆自在、活力十足。他不僅與周圍員工配合默契，也熱情與台下互動，現場不斷響起歡呼聲。



輕鬆互動掀熱議 網友讚企業文化

該段影片迅速在Instagram、X等社交平台擴散，引發大量討論。許多網友認為，身為全球最具價值科技公司之一英偉達的行政總裁，黃仁勳願意與員工一起放鬆跳舞，展現出不同於傳統企業高層的形象，「老黃真是接地氣的億萬富翁，感覺他每天都有數不盡的事情要處理，真有意思。」

黃仁勳公開熱舞的影片被挖出。（翻攝自X@MarioNawfal）

按圖看Nvidia行政總裁黃仁勳熱舞：

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也有留言指出，影片呈現出英偉達的企業文化，「當CEO在台上跳舞的時候，你就知道這家公司的文化肯定非同凡響。」不少留言表示，即便正處於AI浪潮的最尖端，黃仁勳依然保持毫無架子的特質，正是凝聚團隊向心力的關鍵：

他一手打造了一家市值3萬億美元的公司，卻依然在公司派對上跳舞。黃仁勳證明了，最優秀的領導者永遠不會忘記要有人情味。

長期親民形象 訪台與亞洲行受關注

事實上，黃仁勳過去就多次展現類似風格，無論是在中國參與員工活動時跳傳統舞蹈，或是在訪台期間走訪夜市、與民眾互動，都曾引發媒體關注，使其成為科技業最具辨識度的執行長之一。

目前黃仁勳正在台灣出席AI相關重要活動，外界也關注他後續行程。根據報導，他預計將於6月5日轉往南韓，並參加首爾的高階產業活動。行程中，他將與多家企業高層會面，包括SK集團、現代汽車集團、LG集團與Naver等，預計討論重點將聚焦於機器人與下一代工業應用等「實體AI」技術發展方向。

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