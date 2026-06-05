特朗普啟動冷戰時期應急授權　撥款7億美元支持美國燃煤電廠

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（6月4日）宣布撥款約7億美元（約54.8億港元）用於支持美國燃煤電廠，並將這些碳密集型燃料運往亞洲，其中大部份資金來自冷戰時期的應急授權。



綜合路透社和法新社報道，特朗普援引1950年頒布的《國防生產法》，撥款4億2500萬美元（約33.3億港元）用於升級改造13座燃煤電廠，並撥款7500萬美元（約5.9億港元）支持擬建在加州奧克蘭的西門戶煤炭出口碼頭項目。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令當日，對煤炭工人報以微笑。（Reuters）

美國能源部同日宣布，提供3億5000萬美元（約27.4億港元）資金支持四個選定的煤炭現代化和可靠性項目，以加強燃煤發電能力、提升電網可靠性、強化戰略性能源基礎設施。這些項目包括在阿拉斯加州和西維珍尼亞州分別新建一個煤電廠、升級改造位於波多黎各瓜亞馬的一個煤電廠，以及重啟位於馬里蘭州、已於2024年停運的一個煤電廠。

特朗普說，新舉措將把2億美元（約15.7億港元）從氣候變化項目中轉移出來，用於馬里蘭州的一座燃煤電廠以及阿拉斯加州和西維珍尼亞州的兩座新電廠。

2026年6月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普經常將人類引起的氣候變化稱為「一場騙局」，他去年再次當選總統後繼續採取支持煤炭行業發展的政策，上任以來簽署了多項旨在擴大煤炭開採和燃煤發電能力的行政令。

煤炭是溫室氣體排放量最高的燃料，是造成氣候變化的主要因素之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

