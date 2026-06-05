美國核實驗室女職員失蹤近1年　森林內尋獲遺體　現場見手槍

美國核實驗室行政助理卡西亞斯（Melissa Casias）2025年6月失蹤，時隔近一年遺體在新墨西哥州卡森國家森林（Carson National Forest）中被尋獲，但確切死因仍有待進一步釐清。這宗失蹤案曾在美國科學界引發一系列死亡與失蹤的陰謀論，但涉案死者家屬紛紛出面駁斥謠言。



遺體旁有一把手槍

據BBC報道，警方表示，一名登山客於5月28日在卡森國家森林發現了這具遺體，現場附近還尋獲一把手槍。值得注意的是，陳屍地點先前就曾被搜救人員搜尋過。卡西亞斯的家人在社交媒體發表聲明指出，眾人心情沉重，並承諾將持續追尋真相與正義。

2025年6月26日，53歲的卡西亞斯在探望女兒後未返家也未照常上班，因而被通報失蹤。警方隨後發現她的錢包、身分證件和手機等個人物品全未隨身攜帶，隨即引發家屬擔憂並展開失蹤人口調查。她生前任職的洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），正是二戰期間研發出全球首枚原子彈、且目前仍進行國防核武研究的重要機構。

網絡陰謀論發酵 引政界關注

由於卡西亞斯任職於敏感的科學機構，她的失蹤在今年初演變成網絡瘋傳的陰謀論。該理論將至少10名與美國科學研究界有聯繫的死亡或失蹤人士串聯在一起，暗示這些人的遭遇與其研究工作有關。被列入名單的「失蹤科學家」涵蓋各領域，包括退休空軍將領、工程師、清潔工，甚至包含一名遭前同學謀殺的麻省理工學院（MIT）物理學教授。

美國眾議院監督委員會與聯邦調查局（FBI）相繼宣布對這些案件展開調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也對此發表評論，形容這些失蹤與死亡事件是相當嚴重的狀況。

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家屬出面闢謠 痛斥謠言傷害

面對愈演愈烈的謠言，涉案死者的家屬曾多次試圖澄清。事實上，名單中的部分人員死因明確，例如一人死於心臟疾病，至於名單中的格里爾麥爾（Carl Grillmair）一案，其鄰居目前正依謀殺和竊盜罪起訴。

格里爾麥爾的遺孀路易絲（Louise Grillmair）先前接受媒體訪問時，直言這些陰謀論完全是胡言亂語，並強調事實數據早就公之於眾。其他被捲入謠言的死者親屬也痛批，這些不實傳聞非常噁心，只是在加深罹難者家屬的悲痛。

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