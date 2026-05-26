世界盃｜伊朗隊遭美國拒絕過夜　獲墨西哥「收留」比賽日才赴美

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）5月25日表示，由於華盛頓拒絕接待伊朗國家足球隊參加本屆世界杯，伊朗隊將在墨西哥過夜，並在比賽當日才前往美國。



據美媒報道，欣鮑姆表示，伊朗隊將在6月11日至7月19日期間參加G組的三場比賽，但美國政府已明確表示不希望伊朗隊在美國過夜，之後國際足協（FIFA）與墨西哥政府進行了溝通。

欣鮑姆指：「我們沒有理由剝奪他們（伊朗隊）留在墨西哥的權利。」

2025年6月5日，卡塔爾多哈，2026年世界盃外圍賽卡塔爾對伊朗賽前，伊朗隊球員合影留念。（Getty）

據報道，伊朗將於6月15日在洛杉磯迎戰新西蘭，6月21日在洛杉磯迎戰比利時，6月26日在西雅圖迎戰埃及。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表示，歡迎伊朗參加世界杯，但他認為伊朗隊「為了自身生命安全」不宜待在美國。

伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）23日（周六）表示，世界盃期間，球隊的訓練基地將從美國亞利桑那州（Arizona）遷至墨西哥邊境城市提華納（Tijuana）。國際足協25日正式了這個消息。

塔吉補充指，此舉將有助於避免簽證方面的麻煩，並允許球員可以從伊朗搭飛機直達墨西哥。

自2月底美國與以色列聯手襲擊伊朗以來，伊朗參與世界盃的安排一直備受關注。這場戰爭引發外界對德黑蘭是否會派隊參加世界盃的質疑。

3月份，塔吉曾表示，伊朗正與國際足協就出於安全考慮，將小組賽移至墨西哥進行談判，欣鮑姆則表示墨西哥願意承辦這些比賽，惟國際足協最終維持原定的賽程。

2026年5月22日，墨西哥墨西哥城，總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在國家宮與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，不在圖中）及歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，不在圖中）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

伊朗2025年在亞洲區外圍賽第三輪小組賽中名列榜首，連續四屆晉級世界盃。