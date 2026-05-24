世界盃2026｜伊朗足總：FIFA批准伊朗隊將駐地從美國遷至墨西哥
撰文：劉耀洋
出版：更新：
伊朗足總主席塔吉（Mehdi Taj）5月23日表示，國際足協（FIFA）已批准伊朗國家足球隊將其2026年世界盃駐地從美國遷至墨西哥，以解決潛在的簽證問題。然而，FIFA尚未證實相關消息。
《衛報》報道，塔吉周六發聲明表示，伊朗方面與國際足協及世界杯相關人員舉行會議後，FIFA已批准伊方提出將伊朗隊在世界盃舉行期間的訓練駐地，從美國亞利桑那州圖森市（Tucson）遷至墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）。
塔吉補充指，此舉有助於避免簽證相關的麻煩，伊朗國家足球隊甚或能乘坐伊朗航空公司的航班直接前往墨西哥。
另外，他又指球隊新駐地距洛杉磯比賽場地只有55分鐘的飛行距離，比起球隊此前在亞利桑那州的駐地還要近。
本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。伊朗隊按照賽程，將與比利時、新西蘭和埃及隊同處G組，三場小組賽都將在美國境內進行。
伊朗在簽證問題上屢遇阻滯，伊方此前稱其足球隊一直無法獲得赴美簽證，而塔吉4月赴温哥華參加國際足協大會時也遭到拒簽，被加拿大拒絕入境。
世界盃2026｜紐約市長與FIFA傾掂數 市民可用400元買1000張波飛世界盃｜FIFA秘書長將晤伊朗足總官員 伊方稱尚未獲批赴美國簽證墨西哥教師要求大幅加薪 威脅若不滿足將世界盃開幕舉行抗議活動世界盃｜特朗普罕有放寬入境限制 持門票球迷豁免簽證保證金