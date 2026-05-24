世界盃2026｜伊朗足總：FIFA批准伊朗隊將駐地從美國遷至墨西哥

伊朗足總主席塔吉（Mehdi Taj）5月23日表示，國際足協（FIFA）已批准伊朗國家足球隊將其2026年世界盃駐地從美國遷至墨西哥，以解決潛在的簽證問題。然而，FIFA尚未證實相關消息。



《衛報》報道，塔吉周六發聲明表示，伊朗方面與國際足協及世界杯相關人員舉行會議後，FIFA已批准伊方提出將伊朗隊在世界盃舉行期間的訓練駐地，從美國亞利桑那州圖森市（Tucson）遷至墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）。

圖為2022年11月21日，卡塔爾世界盃決賽周B組賽事英格蘭對伊朗，伊朗足總（FFIRI）主席泰治（Mehdi Taj）於場邊觀戰。 （Getty Images）

塔吉補充指，此舉有助於避免簽證相關的麻煩，伊朗國家足球隊甚或能乘坐伊朗航空公司的航班直接前往墨西哥。

另外，他又指球隊新駐地距洛杉磯比賽場地只有55分鐘的飛行距離，比起球隊此前在亞利桑那州的駐地還要近。

伊朗隊成員2026年5月13日在德黑蘭出席公開活動（Reuters）

本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。伊朗隊按照賽程，將與比利時、新西蘭和埃及隊同處G組，三場小組賽都將在美國境內進行。

伊朗在簽證問題上屢遇阻滯，伊方此前稱其足球隊一直無法獲得赴美簽證，而塔吉4月赴温哥華參加國際足協大會時也遭到拒簽，被加拿大拒絕入境。