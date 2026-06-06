安德魯醜聞纏身　被揭曾長期低價租住皇室豪宅　再分租物業圖利

一份有關英國王室財產安排的報告揭露，前王子安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）過去超過20年在僅支付「象徵式租金」的情況下，享用溫莎的皇家莊園別墅，與此同時又轉租別墅內的三間小屋圖利。國家審計署（NAO）的審查還顯示，英王查理斯三世（King Charles III）支付低於市場價的租金，讓聲名狼藉的安德魯的兩位不履行王室職責的女兒居住在王室宮殿中。



英國《衛報》6月5日報道，安德魯目前已被驅逐至諾福克郡（Norfolk）桑德林漢姆莊園（Sandringham House）的馬什農場。

安德魯過去曾擁有一份允許轉租的租賃合同，但尚不清楚他從中獲得了多少收益。

2026年2月6日，一封新公布，來自淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友及助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）的電郵似乎證實了一張惡名昭著照片的真確性。相中英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，左）手摟着朱弗雷（Virginia Giuffre，中）的腰。朱弗雷是愛潑斯坦性交易事件中的受害者。（網絡圖片）

據報道，根據2003年簽訂的75年租賃合同，安德魯支付了100萬英鎊的權利金，並支付了750萬英鎊用於皇家別墅的翻新。

前自由民主黨大臣貝克（Norman Baker）表示，安德魯的住房安排並不恰當。安德魯不僅能夠以象徵式的微薄租金租住如此龐大的物業，還能通過轉租物業賺取數百萬英鎊的額外收入。這筆錢本應進入皇家財政局，而不是落入他個人的口袋。

此外，雖然安德魯的女兒碧翠絲郡主（Princess Beatrice）與尤金妮郡主（Princess Eugenie）都不是在職王室成員，卻能夠在王室宮殿內擁有專屬住所，而租金則由查理斯三世的私人收入支付。

英國反君主制運動組織「共和」（Republic）和貝克皆表示，他們將敦促公共帳目委員會對此事展開全面調查。

「共和」組織稱轉租行為是「公然濫用公共財產」，並表示，儘管人們對這位前公爵使用公共財產的行為仍存在嚴重憂慮，但整個王室家族「都在享受一項耗資數百萬英鎊的公共住房計劃帶來的利益」。

2025年9月16日，英國倫敦，約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）抵達西敏寺大教堂，參加根德公爵夫人凱薩琳（Katharine, Duchess of Kent）的安息彌撒。（Getty）

安德魯是已故英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子，由於捲入美國已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞，已於2025年失去王子頭銜，並曾於今年2月被捕。