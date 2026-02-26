英媒：安德魯曾偷運按摩師回白金漢宮　獲裸體按摩王室開支票曝光

美國司法部1月30日公布大量愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，導致英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）飽受醜聞困擾，並因涉嫌干犯公職人員行為不當而被英國警方拘捕調查。英媒近日報道，在愛潑斯坦生前女友及助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）介紹下，安德魯曾偷偷帶一位裸體按摩師回白金漢宮，所有費用均由白金漢宮開具的支票支付。



據《每日郵報》報道，安德魯在馬克斯韋爾的推薦下，偷偷將專業按摩師Monique Giannelloni帶進白金漢宮。

專業按摩師Monique Giannelloni指曾為安德魯提供裸體按摩：

Giannelloni聲稱，她未經過任何安檢就被放行進入白金漢宮，隨後被帶到安德魯的房間。安德魯從浴室出來時一絲不掛，然後躺在了按摩椅上。

南非籍的Giannelloni向《每日郵報》提供了一張發票，顯示白金漢宮直接從顧資銀行（Coutts）帳戶支付了75英鎊（約795港元）的帳單。

據報道，這次按摩發生在2000年6月。數月後，當時的約克公爵安德魯王子於2001年出任英國貿易特使。他一直擔任該職務至2011年，後因被揭發與淫媒愛潑斯坦的密切關係而被勒令辭職。

Giannelloni在接受《每日郵報》獨家訪問時表示：「我當時進了房間，安德魯身穿浴袍站在那裏。他說了聲你好後，就去了浴室，然後一絲不掛地回來了。」

Giannelloni坦承：「我別過臉去，當時非常尷尬。」

Giannelloni指，除了最初的尷尬之外，按摩過程中她並沒有遇到任何問題，當時的安德魯「非常友善，非常紳士」。

Giannelloni憶述：「當時我在白金漢宮，緊張得要命，只能機械式樣地完成我熟悉的按摩流程。如果有什麼不妥之處，我真的記不清了，只記得他很快就把毛巾拿走了。就我那天的經歷而言，我無法對安德魯說任何不好的話。我只給他按摩過一次。」

這位按摩師說，她最初是透過馬克斯韋爾認識安德魯的。

她說：「我先是接到馬克斯韋爾在紐約的秘書打來的電話。當時我有很多高端客戶，都是靠口耳相傳。」

Giannelloni表示：「我去她家的時候，愛潑斯坦也一直在房間裏，他們當時正在討論花大約2000萬英鎊買一座島，我覺得很奇怪，愛潑斯坦就站在那裡，感覺很尷尬。」

在Giannelloni與馬克斯韋爾的兩次會面中，其中一次，後者告訴她：「我要介紹一位比上帝更有名的人給你認識。」

不久之後，Giannelloni就接到安德魯助手的電話，請她到白金漢宮赴約。

Giannelloni指：「接到約克公爵助手的電話時，我立刻想到馬克斯韋爾，因為她之前說過的話。「我當時並不清楚馬克斯韋爾和愛潑斯坦是誰。我當然認識安德魯王子，但當時我對他們的關係以及他們參與的活動一無所知。」

Giannelloni憶述：「馬克斯韋爾曾對我說，親愛的，你不知道我是誰嗎？你應該看看小報，我可是個名人。」

與安德魯的會面很快就安排好了，Giannelloni開車進入白金漢宮，停好車後，由一名貼身男僕送她去到安德魯王子的房間。

Monique Giannelloni收到來自白金漢宮的發票和支票：

Giannelloni收到支票是由安德魯王子時任私人助理Charlotte Manley簽字，並從王室的顧資銀行帳戶支付。