英國王室｜政府文件曝光：英女王力挺安德魯任特使　跳過安全審查

據英國政府5月21日公開11份機密文件披露，已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）早在2000年便推動兒子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）出任政府貿易特使一職。



安德魯是已故英女王的第3個孩子，他於2001年至2011年擔任英國國際貿易和投資特別代表，該無薪公職讓他得以出訪各國、對接各國商界與政界高層。至2026年2月，安德魯因涉嫌公職人員行為不當被捕，他曾被指擔任政府貿易特使期間，與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）分享英國機密貿易文件。

文件顯示，曾出任英國國際貿易部行政總裁的懷特（David Wright）表示過，在任命安德魯前，曾與英女王的私人秘書展開多輪磋商，並明確是女王親自確定由安德魯接任該職務。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

貿易部初級部長布賴恩特（Chris Bryant）向議會提交書面聲明，證實當年任命安德魯王子時，未開展正式盡職調查與安全審查。後續曝光的郵件顯示，安德魯在任職期間曾將政府報告轉發給已故淫媒愛潑斯坦，引發巨大爭議。

安德魯是三百多年來首位遭逮捕的英國王室成員，今年早些時候因涉嫌瀆職被警方訊問。對此，他始終否認存在不當行為，僅公開表示後悔與愛潑斯坦結交。

此次文件公開由反對黨通過議會罕見手段施壓促成，還原當年王室人事任命的關鍵細節。