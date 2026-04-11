英女王被揭生前最害怕遭哈里梅根偷錄對話　曾出錢擺平安德魯官司

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前的最大恐懼之一，竟然是擔心不肖孫哈里（Prince Harry）與孫媳婦梅根（Meghan Markle），會竊錄私下對話，當作Netflix節目的素材，藉以牟利！



英國王室史學家維克斯（Hugo Vickers）曾覲見女王40多次，宣傳新作《Queen Elizabeth II: A Personal History》而上《電訊報》（The Telegraph）的播客節目。

英國王室史學家維克斯（右）曾覲見女王40多次。（GettyImages）

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維克斯透露，女王與梅根關係不睦，甚至曾因對方對溫莎城堡園丁無禮而出言斥責。

女王也一度擔心，哈里夫婦在私人會面時可能暗中配戴錄音設備，讓王室內幕曝光。

維克斯指英女王最怕哈里梅根竊錄私下對話賣給Netflix，並曾出錢擺平安德魯官司。（GettyImages）

維克斯還說，已故王夫菲臘親王（Prince Philip）曾考慮控告Netflix，原因是影集《王冠》（The Crown）對他姐姐之死的描繪不實。

另外，已被褫奪王室頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），是女王的次子，捲入淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，並與未成年少女有不當關係。雙方庭外和解，也是女王埋單，以免讓女王2022年登基70年的白金禧（Platinum Jubilee）慶祝大典蒙塵。

1974年，英女王與菲臘親王在新西蘭出席英聯邦運動會閉幕禮。（Royal Collection Trust）

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