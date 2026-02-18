幼猴Panchi君抱玩偶感動網民　IKEA日本社長親臨動物園贈公仔

日本千葉縣市川市動植物園一隻因遭母親棄養、由飼育員以人工哺育長大的猴子Panchi君（パンチ）近日成為社交媒體熱話。這隻出生6個月的雄性小猴，經常抱着一隻紅毛猩猩玩偶來扮演牠母親的角色，其堅強模樣觸動無數網民。IKEA日本社長周二（2月17日）親身前往市川市動植物園，贈送大批玩偶給園方，市川市長亦親自主持贈送儀式。



Panchi與玩偶媽媽的故事除了在亞洲瘋傳外，熱度更延燒到歐洲大陸。西班牙IKEA的網頁更是把紅毛猩猩玩偶的說明改成「Panchi的媽媽」。（網頁截圖）

Panchi出生於2025年7月26日，由於母親初產後身體虛弱、未有養育意願，翌日起便由飼育員接手人工哺育。為協助Panchi將來融入群體，飼育員刻意讓牠在靠近其他猴子的環境長大，並提供多種替代物讓牠抓握。

園方表示，Panchi回歸群體初期，其他猴子對Panchi很是警惕，導致Panchi一度無法放下手中玩偶。園方2月5日首次在X上介紹Panchi，帖文轉發量接近9000次。

推文介紹，Panchi今年1月19日正式加入猴群。根據網上流傳的影片，現在已有較為年長的猴子願意幫Panchi抓蝨，甚至願意抱着牠。

《每日新聞》報道，園方飼育員鹿野紘佑解釋：「猴子出生後本應抓住母猴的毛來獲得安全感和鍛煉肌肉，但Panchi沒有這個機會。」

在多種嘗試中，Panchi最終選中一隻紅毛猩猩玩偶，飼育員推測是因玩偶有毛易抓、外形與猴子相似，能給予牠安全感。Panchi晚上便與玩偶依偎入睡，視之為母親。