日本幼猴Panchi君被盯上！假帳號詐騙愛心捐款　官方急推應援指南

日本千葉縣市川市動物園的日本獼猴「Panchi君」，因為將絨毛玩偶視為媽媽，緊緊抱着的可愛模樣，在國際媒體的報導與社交平台的演算法傳播下爆紅。



不過最近卻傳出，「Panchi君熱潮」已經被不法分子盯上，甚至出現網路詐騙，讓園方公開呼籲大眾，必須提高警覺。

「玩偶當媽」療癒模樣紅遍全球

「Panchi君」的故事，因為牠和絨毛玩偶行影不離的畫面在網路上瘋傳，不僅感動無數日本網友，影響力更迅速擴及海外。尤其是美國的《紐約郵報》後，更吸引不少美國遊客，專程搭機前往日本探望「Panchi君」。在明星效益帶動下，市川市動物園在2025年，也寫下入園人數超過30萬人次的歷史紀錄。

按圖看「Panchi君」將絨毛玩偶視為媽媽緊緊抱著的可愛模樣：

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隨着「Panchi君」逐漸長大，牠開始減少對玩偶的依賴，轉而嘗試融入猴群生活。然而，成長的喜悅現在卻蒙上陰影；因為園方發現，開始有人利用「支持Panchi君」的善意，進行詐騙。

詐騙集團盯上「Panchi君」人氣

園方表示，他們在社交平台上，發現不少冒充動物園飼育員或工作人員的假帳號；這些帳號還會盜用「Panchi君」的日常影像，並配上文法生硬，如「我弟弟和工作人員正努力打掃」的AI文案，企圖魚目混珠、取得追隨者的信任，並進一步引導追隨者點選進入可疑的購物網站或非法捐款頁面。

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市川市動物園課長安永崇強調，園方有要求飼育員，絕對不允許用個人帳號，在網路上發布訊息募款。他指出，這些惡意利用「Panchi君」人氣與大眾同情心的行為，讓他們感到憤慨，也呼籲「Panchi君」的粉絲，千萬不要點選來歷不明的網址，以免善心淪為詐騙集團的提款機。

官方急推應援指南

為了防堵詐騙，並提供「Panchi君」粉絲正規的支持管道，市川市政府已經推出「Panchi君加油！支持者指南」。

安永課長表示，建立官方窗口已是當務之急，在這份指南中，他們詳列了園方的捐款帳號，甚至提供日語及英語版本給大家參考。此外，園方還推出16款官方專屬LINE貼圖，讓喜愛「Panchi君」的粉絲，能透過正當管道表達支持。

園方統計顯示，這些應援計畫在啟動短短一個星期後，已經募集超過1000萬日圓。他們也承諾，這筆經費將專款用於改善園內動物的生活環境與設施營運。

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