日本幼猴Panchi所在動物園馬騮山遭「踩場」　警拘兩人｜有片

日本市川市動物園的小獼猴Panchi人氣高企，因此吸引大批遊人到園內希望一睹牠的風采。不過園內的馬騮山在5月17日遭不明人士入侵，警方其後接報拘捕兩人。



市川市動植物園17日在社交平台X發聲明，指事發於同日早上10時50分左右，馬騮山內有不明人士入侵，園方其後將包括該名入侵者在內的兩人移交警方。

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由網上流傳的照片和短片可見，該名入侵者一身「迷因幣」（Memecoin）打扮，越過圍欄並走入馬騮山的範圍，並放下一個同樣造型的玩偶後遊蕩。園方一名飼養員隨即到場，取起玩偶後，將該名人士帶走。

園方聲明指，受到事件影響，當局需要檢查動物和設備安全，部分觀賞區域關密以加強保安，營業時間不變，惟在大門前吉祥物活動則被迫取消。

事發後在網上引起熱議，不少人批評入侵者的行為對動物及園方缺乏尊重，認為當局應該提出起訴嚴懲。亦有網民發現，與該名入侵者打扮相同的人士最近在東京澀谷街頭出沒，但未知是否屬同一人。