特朗普出席共和黨助選活動　誓言盡快結束伊朗戰爭以控制物價上漲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（6月5日）到威斯康星州農業區出席助選活動，力圖幫助共和黨在11月中期選舉中保住國會控制權。他誓言將儘快結束伊朗戰事，消除物價高漲根源。



路透社報道，特朗普在奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls）舉行的「美國農業」圓桌會議上說：「我們很快就會從伊朗問題中脫身」。

特朗普稱，與伊朗的談判可能很快就會談成，儘管雙方還一直無法敲定協議。他也敦促威斯康星選民為中期選舉注入活力。

2026年6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在威斯康辛州卡斯特農場舉行的活動。（Reuters）

此次行程凸顯共和黨為11月中期選舉展開造勢的策略。由於美伊衝突推高油價和生活成本，共和黨面臨越來越大的政治壓力。選民也感到不滿。

特朗普在圓桌會議上說：「我們將很快撤出伊朗，無論如何，結果都是一級棒。你們的化肥價格將會大幅下降，就像四個月前那樣。」

悶熱的卡斯特農場建築物里擠滿了民眾，外面下着傾盆大雨，還有許多人在外面排隊，希望能進入會場。

一些出席者是特朗普的鐵杆粉絲，但也有一些人對特朗普近期的伊朗政策持保留態度。

來自威斯康星州博伊德的數據分析師帕夫自稱「絕對支持特朗普」，但他說：「我當然對油價很不滿意。」

他說：「我認為我們根本不該插手中東的事。」

2026年6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在威斯康辛州卡斯特農場舉行的活動。（Reuters）

隨着中期選舉臨近，美國媒體普遍認為，美伊戰事導致油價上漲、生活成本增加，給共和黨選情造成壓力。此外，共和黨內部希望特朗普儘快擺脫伊朗問題的拖累，聚焦經濟民生問題。

當地共和黨籍聯邦眾議員奧登（Derrick Van Orden）與特朗普關係密切，他大力宣揚特朗普政府非常關注美國農村地區。

奧登在2024年僅以微弱優勢贏得連任，這使他成為民主黨全國委員會的重點攻擊目標，希望能扭轉共和黨在眾議院217比212的微弱多數局面。

特朗普當天稍早接受NBC《會見媒體》節目專訪時稱，伊朗領導人因「堅強」和「自豪」尚未接受停戰協議，但最終將別無選擇，只能與美國達成協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

