美國無人駕駛的士變賊車　匪徒直接搭Waymo逃逸　半年仍未落網

無人駕駛的士近年在國外逐漸普及，不過美國三藩市近日傳出有歹徒將其當成犯罪工具使用。今年1月，一名竊賊闖入海港區（Marina）一家瑜珈工作室，偷走大量商品後，竟搭乘Waymo無人駕駛車迅速逃離現場。



警方表示，這是三藩市首宗利用無人駕駛車作為逃逸工具的案件，而事發至今半年，疑犯仍未落網。

美國Waymo無人駕駛的士。（GettyImages）

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疑犯搭乘Waymo逃逸 警方半年仍未逮人

《紐約郵報》報道，疑犯當時在Hot 8瑜珈工作室行竊後，搭乘的是一輛白色積架（Jaguar）Waymo無人駕駛車，並利用這輛高科技車輛作為逃逸工具。雖然Waymo車輛配備多組攝影鏡頭，但案件偵辦進展卻不順利。警方表示，事發至今已超過6個月，儘管掌握部份閉路電視畫面，仍未能確認疑犯身份或將其逮捕歸案。

警方的搜索令可向Waymo取得犯罪影片和駕駛的資訊，但當警方申請調閱車內影像時，相關畫面已無法取得；而車外攝影機拍攝到的影像，也因私隱保護機制而經過模糊處理。負責調查案件的費伊（Sgt. Tim Faye）警官原本也以為疑犯搭乘Waymo會讓案件更容易偵破，但他後續表示：

疑犯使用Waymo作為逃逸工具本身就相當罕見，令人失望的是，車內影像未能協助辨識疑犯身份。

Waymo發言人表示，公司會審慎檢視執法機關提出的要求，確認其合法有效。如有必要，也會拒絕或要求縮小警方調查範圍，以保障乘客隱私權。遭竊的Hot 8瑜珈工作室經理則向媒體提供案發影片。他表示，影片顯示，疑犯先搭乘Waymo抵達現場，無人駕駛車在外等候，待疑犯完成竊盜後再將其接走離開。

美國Waymo無人駕駛的士。（GettyImages）

洛杉磯曾有類似案件 反遭無人駕駛車助警逮人

事實上，利用無人駕駛的士作為犯罪工具並非首次發生。報導指出，去年1月洛杉磯也曾有竊賊在搶劫一家雜貨店後搭乘Waymo企圖逃逸。不過，當時無人駕駛車反而協助警方破案。由於Waymo車輛被設定為偵測到警燈與警笛時會主動靠邊停車，因此疑犯最終未能順利逃脫，遭警方逮捕。

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