屋企太難找　外賣員常迷路　加州男子出動「無人機大軍導航」

一名住在美國加州的男子長期遇到司機和外送員迷路、找不到路的狀況。飽受困擾的他近日靈機一動、選擇派出一整批無人機「即時導航」，浮誇又新奇的畫面在社群網路曝光後引起熱議，讓不少網友嘖嘖稱奇。



外送員找不到 他出動「無人機大軍」畫面曝

綜合外媒報道，這位名叫湯姆（Tom BetGeorge）的男子近期在社群貼出自己利用大量無人機「即時導航」的影片，只見空中的無人機群接連排列出「走錯了、請倒車」、「沒錯，繼續前進」和「就在這裏」等句子，最後甚至出現巨大箭頭、直指湯姆住的地點。

湯姆本身經營一家無人機表演公司，因此能動用大批無人機。（IG@tombetgeorge）

看看「無人機導航器」的運作：

+ 9

至於為何會選擇這樣做，湯姆表示：

我之所以想出這個主意，是為了引導外送員和送貨員找到正確的地址，他們經常找不到我家或者開錯路。

並稱「我們甚至在街上豎了個指示牌、指向我們的車道，但都沒用，所以我們覺得這個方法或許有用」。

據悉，湯姆恰巧經營着一家名為Magical Light Shows的無人機表演公司，這使他有辦法做到動用大批無人機。

更多Magical Light Shows的無人機表演：

+ 15

湯姆使用無人機隊的影片在TikTok上已經吸引超過100萬次觀看，雖然不少網友嘖嘖稱奇，但也引來批評聲浪，有人表示：

說實話，如果我很有錢，我也會這麼花錢。

也有人說「不用直接說你很有錢，但依舊讓我知道你真的很有錢」。

延伸閱讀：

生死一瞬間！孟加拉童跌下月台 父跳軌護子「列車壓頂」生還

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】