深圳無人駕駛網約車是「移動路障」？網友實測感想：體驗得太晚了

「怎麼又派了個無人駕駛車？」

「我本來只是想打個車去高鐵站，結果系統給我派了個蘿蔔快跑。」



最近，在社交平台上，越來越多人分享自己「被派單」坐上無人駕駛網約車的經歷。

有人驚喜，有人忐忑，也有人專門為了體驗而下單。甚至有不少外地遊客，尤其是外國人，把「坐一次無人駕駛網約車」當成了深圳旅遊的新打卡項目。

不知不覺間，無人駕駛不再是實驗室裏的概念，而是悄然融入了日常出行。（深圳微時光提供）

不知不覺間，無人駕駛不再是實驗室裏的概念，而是悄然融入了日常出行。無人駕駛網約車的普及程度和商業化進程，遠比很多人想象中更快。高德、百度、如祺等多個平台都已接入無人駕駛汽車選項，系統隨機派單。

儘管仍存在着不少爭議，但部分體驗過無人駕駛車網約車的乘客，卻驚喜地發現，坐上無人駕駛網約車，自己終於能掌控主動權——乘車不需要再與司機協商空調温度，不必忍受車裏不合品味的音樂，無需戴着口罩隔絕臭味，更無需為改變路線而心懷歉意。

乘坐網約車，終於也成了一件讓人享受的事情了。

坐了這麼多年網約車，首次拿到乘車主動權

作為一名電車敏感型乘客，我在深圳坐十次網約車，九次會暈車。所以，當我花了5秒鐘時間，叫到一輛蘿蔔快跑無人駕駛網約車時，其實我心裏還是打起了退堂鼓——擔心不靈敏、急剎、安全保障不夠、暈車難受卻不能停車……

當這輛車穩穩當當地停在我面前時，我還覺得不可思議，主駕駛無人，副駕駛也無人，方向盤輕調，它就這麼水靈靈地開過來了。

這輛車限坐3個人，主駕駛位不坐人，位置還算寬敞，方向盤被透明塑料罩子封了起來，並且提示「自動駕駛工作中，禁止觸碰方向盤」。（深圳微時光提供）

上車，繫好安全帶，關好車門，我握好扶手，記住車上的三個應急求助按鈕，做好逃生準備。

事實證明，我過慮了，這輛車的穩當程度，可以說在我坐過的所有網約車之上，我竟然不暈電車了！

這輛車很少突然加速、急剎車，也很少加塞和突然變道。當然，如果是路線需要的變道、轉彎、掉頭，它開得很流暢。在斑馬線遇到行人會馬上減速停車禮讓，有時旁邊突然竄出一輛電動車，它也會點剎並降速，整體很平穩，乘坐體驗很好。

這輛車限坐3個人，主駕駛位不坐人，位置還算寬敞，方向盤被透明塑料罩子封了起來，並且提示「自動駕駛工作中，禁止觸碰方向盤」。

對安全放心之後，我開始探索這輛車被廣為推薦的兩個功能——按摩和音樂。

車上有兩塊電子屏幕，用於控制音樂、空調、查看路線等功能，一塊在前排，一塊在後排，不管坐在哪個位置都能調節。電子屏幕像平板，我很快就上手，播放了網易雲音樂，並且打開了座椅按摩，把空調調到23°C。彷彿坐在了自己的豪車上，只需要保證自己的舒適，其他不用管。

不得不說，這種感覺太好了，坐了這麼多年網約車，第一次拿到了乘車主動權。

不僅僅是對目的地的把控，更是自己就能決定聽哪首音樂、開多高的空調、能不能把窗戶搖下來的自由，也不需要和人對話，不用詢問司機的意見。精神不緊繃之後，原來坐車可以這麼舒服——不用再被車臭味燻得度日如年，也不用為開窗通風找藉口，更不用聽司機專屬品味的歌曲了。

誰能想到，一個坐電車必暈的人，在連坐了一個小時的網約車的最後，還能興沖沖地拍了很多視頻，發到群裏分享：無人駕駛汽車太牛了！體驗得太晚了！

從價格上來看，無人駕駛網約車目前的性價比非常高，新人優惠力度也大。（深圳微時光提供）

從價格上來看，目前的性價比非常高，新人優惠力度也大。

從坪山高鐵站到深圳技術大學，全程大約11公里的路線，全程未有堵車的情況，耗時大約30分鐘，花費8.27元，相對來說，價格算低的，但速度確實算不上快。如果不趕時間的話，確實可以慢慢體驗，但如果是車流高峰期趕時間，可能不是一個穩妥的選項。

我在南山乘坐的無人駕駛網約車是「小馬智行」，據統計，截至2025年10月，小馬智行與西湖集團聯合投放了超1000輛L4級無人駕駛出租車，覆蓋前海、寶安中心區、南山後海、深圳灣等核心區域，上下車站點近500個，包括前海石公園、深圳灣體育中心、歡樂港灣、萬象前海、深圳灣口岸等熱門地標。

相對坪山來說，南山大部分道路的路況更加複雜，不僅十字路口多，上下班高峰期的人多、電動自行車也多。

但小馬智行的處理也很流暢，坐在車上感覺很平穩，絲毫不用擔心磕碰的問題。它不僅足夠靈敏，速度也不慢，完美地融入南山的「急性子」中，在普通路上可以提速到60km/h，水平遠超新手司機。它的座艙使用起來更有質感，並且更加寬敞，可以乘坐4個人，科技感更強一些。

相比起蘿蔔快跑，小馬智行沒有座椅按摩的功能，音樂APP也是隨車提供的，並非外接的知名常用APP，歌單比較固定。但小馬智行的電子屏幕更大，看路線和導航更加清晰，並且有一個「就近停車」的功能，只要點擊這個選項，便可以選擇就近的停車點靠邊停下。

而蘿蔔快跑的電子屏幕不具備這樣的功能，如需改變行程，只能在手機上操作修改終點。目前來看，二者的座艙各有優點，如能結合起來改善，相信乘客的乘坐體驗定能更加完美。

在爭議聲中快速發展

儘管無人駕駛網約車目前已發展到好評眾多的程度，但仍然會有一些需要改進的地方。

目前無人駕駛網約車的上下車點還比較固定，不像普通的網約車那樣靈活。（深圳微時光提供）

從我的乘坐體驗上看，目前他們的上下車點還比較固定，不像普通的網約車那樣靈活。並且，他們在停車問題上二者都暴露了一個問題，都存在在大路上停車接送客的問題，給後方交通帶來了一定影響。

我乘坐的蘿蔔快跑，停車點竟然在大馬路上，就催促我下車了。當時應該是車輛檢測不出大馬路和人行道中間還有一片柵欄，有點「傻乎乎」的。但是我下車後發現，欄杆又跨不過去，又沒法重新坐回去車子。只能頂着車流走回人行道，還是存在一定的安全隱患。

有用戶反映，由於最靠邊的道上停滿了車，小馬智行只能停在第二條道上，導致後方的公交車被堵住，需要鳴笛示意，而這輛車卻像個「聾人」，只照固定的程序走走停停，5分鐘後接不到人才會離開。

無人駕駛網約車成為馬路上的移動路障。

不少受到其影響的深圳車主在網絡上吐槽，他們希望無人駕駛能更智能和他們在馬路上並駕齊驅。

忌憚無人駕駛網約車的人，還有普通的網約車司機。

根據數據統計，百度「蘿蔔快跑」在坪山區累計完成載人服務已超35萬單。

在坪山跑車的網約車劉司機表示，一年前在坪山，他每天開12個小時網約車，日薪到手能有500元，而現在單子變少了，最多隻能賺到三百元。現在，他總結，除了趕時間、蘿蔔快跑到不了的單子，其他的很難接到，只能去南山、羅湖接單。

但南山區的競爭更加激烈。就在今年3月，《南山區支持創新創業「六個一」行動方案》發布當天，小馬智行、如祺出行等企業即獲頒智能網聯汽車無人化載人運營試點許可，服務範圍覆蓋前海、後海、深圳灣、南山中心區等重點片區，市民可立即用手機App叫車，車內不再配備安全員。

為了接單，網約車司機們只能走向更多無人駕駛還未步入的片區，或者在大趨勢變化之前轉行，不再與AI強行競爭。

無人駕駛已成不可逆的趨勢

幾年前，談及無人駕駛，人們就像談及機器人在春晚上表演一樣，當做看個熱鬧。

儘管目前還存在諸多爭議，比如乘客不敢拿生命冒險、無人駕駛汽車成為「移動路障」、網約車司機因此失業等問題，但毫無疑問，「無人駕駛」在深圳已發展出無可阻擋的趨勢。

「無人駕駛」尤其是網約車，在深圳早已脱離了紙上談兵，而是實實在在地測試、落地，成為日常，讓科技改變深圳人的生活。如今，包括百度「蘿蔔快跑」、小馬智行、如祺出行等多家企業已在深開啟自動駕駛出行服務。

截至2025年5月，深圳累計開放測試示範道路達2101公里，全市開放道路佔全市道路里程約24%，佔比在全國一線城市中位居前列。（深圳微時光提供）

2022年，深圳擲地有聲地推出了全國首部《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，就像給行業吃了一顆定心丸。它首次釐清了最關鍵的問題——萬一出了事故，責任到底算誰的？這就為無人車真正開上馬路、開展商業化運營，掃清了最根本的法律障礙。

截至2025年5月，深圳累計開放測試示範道路達2101公里，全市開放道路佔全市道路里程約24%，佔比在全國一線城市中位居前列。無人駕駛汽車也很爭氣，在安全、性價比上都主動俘獲了乘客的心。

根據2025年的數據，深圳自動駕駛出租車累計行駛里程超2000萬公里，事故率僅為0.02次/百萬公里，約為人類駕駛的7%。系統能提前0.5秒預判緊急情況，剎車距離比人類縮短15%。

小馬智行的第七代Robotaxi硬件成本較早期下降了70%，百度「蘿蔔快跑」的乘車費用已與普通網約車持平，在使用優惠券之後，價格比普通網約車更低。

無人駕駛已經滲透到了深圳城市運行的各個層面。（深圳微時光提供）

細心觀察的人發現，無人駕駛已經滲透到了深圳城市運行的各個層面。前海有自動駕駛公交，四條「AI公交」線路已常態化運營，累計運送乘客超4萬人次，安全運營超200天。

這些公交能通過AI算法動態調整車速，精準識別紅綠燈，行駛體驗平穩，開車技術甚至優於部分「老司機」。

無人駕駛也已經超越了「載人」的層面，無人快遞車、清潔車、送菜車，都成為了馬路上的一員。

目前，深圳已實現無人車全市域覆蓋運營，運營車輛超300輛，服務覆蓋100多個社區商圈，日均配送量突破10萬單。無人配送場景已從民生配送延伸至製造業供應鏈等12類場景。媽灣港建成了全球首個自動駕駛規模化應用港口，福田區開展了自動駕駛環衛試點。

無人駕駛代步車開進公園，在深圳前海石公園，遊客逛累了，只需要召喚無人駕駛代步車，此車可自動避讓行人、障礙物，遇到突發情況快速制動，相當智能。未來，深圳還計劃將無人車應用拓展至醫療急救、應急救災等特種場景，提升人們的各種科技體驗。

以後有親戚朋友來深圳旅遊，不愁沒地方帶他們遊覽了，最起碼，先把無人駕駛網約車給坐了，再慢慢體驗其他的「無人之境」。

