豐田Toyota激萌「兒童無人駕駛車」Kids Mobi曝光　車頭燈會眨眼

自動駕駛的下一步，是小朋友？當自動駕駛技術還在成人世界摸索前行時，豐田（Toyota）已經將目光投向了兒童！



前段時間，在2025日本移動出行展上，他們推出了一款名為Kids Mobi的兒童專屬自動駕駛概念車，引發了不小爭議！

專為小朋友而設的Kids Mobi登上車展舞台。（Toyota）

來看看這些讓兒童欲罷不能的可愛設計：

這輛車採用圓潤外形設計，配備會眨眼的LED車頭燈、透明圓頂，以及兒童喜歡的繽紛色系。車內沒有方向盤，取而代之的是一個名為「UX Friend」的AI交互系統。該系統具備語音聊天、情緒感知和導航功能。可根據兒童狀態調整交互內容。

孩子一上車，這位AI助手就會自動開啟陪伴模式：既能導航指路，又能陪聊解悶。還能通過傳感器感知乘客的情緒，緊張了？馬上安撫；無聊了？立刻開啟小遊戲。

車內配置多組傳感器和攝像頭監測行車環境，座椅採用毛絨包裹式設計。電動車結構降低了運行噪音，營造出讓兒童安心的小空間。

Kids Mobi的設計理念是讓兒童獲得獨立出行的可能性。然而，這輛號稱專為兒童設計的自動駕駛車，真的能上路嗎？兒童獨自乘坐自動駕駛車的合法性？突發情況下自動駕駛技術是否足夠可靠？安全責任如何界定？這些都需要更完善的配套措施和技術驗證。

在安全爭議面前，這類創新設計能否真正落地仍需觀察。那麼，你們怎麼看？又是否支持這樣的創新？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】