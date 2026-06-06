世界盃2026｜四台機械狗進駐美國賽區　全天候監控守護賽事安全

2026年世界盃即將開羅，現代汽車（Hyundai Motor）和波士頓動力公司（Boston Dynamics）合作，生產四台四足機器狗，正式投入美國賽區的安保服務，為今屆賽事迎來高科技安保配置。



四台機器狗名字都是Spot，它們分工明確。兩台機械狗助手駐守德州達拉斯的國際廣播中心（International Broadcast Centre），另兩台派駐新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium），該場館將承辦八場世足賽事。

4台機械夠將加入2026年世界盃美國賽區的安保服務。（網絡圖片）

據國際足協（FIFA）指，機器狗搭載有攝影鏡頭，可全天候監控場館設備資產，即時排查場內潛在安全隱患，並將異常狀況回報給安保人員，輔助人力完成安防工作。

本屆世足賽北美賽區安保陣容龐大，超過30個機構聯合制定安保計劃。阿靈頓（Arlington）警察局長透露，本屆賽事警力部署規模，將遠超當地球隊常規賽事的安保等級，且搭配智慧機器設備，將全方位守護賽事安全。