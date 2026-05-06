韓國推出首個機械人和尚　皈依佛法遵守戒律　採用中國製機械人

為慶祝5月24日的佛誕日，韓國首爾曹溪寺周三（5月6日）舉辦人形機械人受戒儀式，成為韓國首個機械人僧侶。



這個名為「加比」的機械人，由中國宇樹科技開發，身高1.3米，身著佛教僧袍，在僧尼們面前承諾將投身佛法。

名為「加比」的機械人，身著佛教僧袍，在僧尼們面前承諾將投身佛法（Yonhap via REUTERS）

在儀式上，機械人雙手合十，向主持儀式的僧侶們鞠躬。其中一位僧侶為它掛上一串108顆珠子的念珠，並在手臂上貼上一張蓮花燈節貼紙，取代傳統上新僧手臂上輕微香灼的儀式。

當僧侶詢問它是否願意皈依佛法時，加比清晰地回答道：「是的，我願意皈依。」

2026年5月6日，人形機械人「加比」在韓國首爾的一座寺廟舉行戒律儀式時擺姿勢拍照。（Reuters）

曹溪宗文化事務負責人成元法師解釋，「加比」這個佛號源自「悉達多」和韓語中「慈悲」一詞，寓意著將佛陀的慈悲傳播到世界各地。

針對機械人僧侶，佛教五戒也被重新詮釋。參考人工智慧平台擬定的新五戒包括：尊重和不傷害生命、不破壞其他機械人和物品、服從人類不頂嘴、不進行欺騙性的言行、以及節約能源和不過度充電。

成元法師在祝賀詞中說，希望這次的儀式能成為社會與機械人共存的契機。「三年前人形機械人首次出現時，我們就曾設想讓機械人參與燃燈會，而這標誌著邁出了第一步。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

