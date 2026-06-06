伊朗向科威特巴林發射多枚導彈　沙特譴責：對區域安全構成威脅

伊朗6月6日繼續向地區內其他國家發射導彈，科威特指早上有7枚彈道導彈進入領空，飛越多個居民區，部份碎片墜落，巴林則指攔截3枚導彈與數架無人機。兩國均譴責伊朗的行為，沙特外交部也發表聲明，批評伊朗的侵略行為對區域和國際安全均構成威脅。



《衛報》報道，巴林6日拉響空襲警報，民眾被告知前往安全地點等待進一步指示。科威特外交部譴責伊方襲擊，稱其為「嚴重升級」和「公然侵犯其主權」。

美國中央司令部（CENTCOM）較早前表示，伊朗向霍爾木茲海峽及科威特、巴林發射7枚彈道導彈，其中6枚遭到美方攔截，第7枚則未擊中預定目標。美方此前亦擊落4架伊朗的「單向攻擊」無人機。

科威特機場早前在6月3日遭無人機攻擊，造成1人死亡、多人受傷，科威特方面之後發放遇襲影片，顯示現場出現巨大火球，黑煙衝天（影片截圖）

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，其襲擊目標是位於巴林的阿里·薩利姆空軍基地（Ali al-Salem），美國海軍第五艦隊駐紮在該處。

美方表示，目前沒有美軍人員傷亡的報告，並指伊朗聲稱其破壞位於巴林的美國第五艦隊司令部的說法不實。美軍隨後對伊朗戈魯克（Goruk）及格什姆島（Qeshm Island）的沿岸監視雷達設施發動打擊，以防範對方進一步的海上攻擊。