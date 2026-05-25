習近平會夏巴茲　讚揚巴基斯坦在中東斡旋角色

中國國家主席習近平25日在北京會見來華進行正式訪問的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif），讚揚巴基斯坦在中東斡旋角色，稱夏巴茲為「老朋友」，並表示兩國傳統友誼牢不可破。習近平還強調雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義、推進平等有序的世界多極化。



習近平表示，中巴建交75年來，兩國相互理解、相互信任、相互支持，鍛造了牢不可破的傳統友誼，雙方戰略互信和務實合作有力促進各自國家發展。無論國際形勢如何變化，中方始終將發展中巴關係置於周邊外交的優先方向。

習近平強調，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願同巴方保持高層交往，加強戰略溝通，把握兩國關係正確發展方向。中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

夏巴茲表示，習近平主席是巴基斯坦人民偉大的朋友，也是世界上所有愛好和平人民的偉大朋友。在習近平主席堅強領導下，中國經濟取得舉世矚目成就，為維護世界和平、構建多極世界提供了堅實保障。巴中鐵杆友誼由兩國老一輩領導人親手締造，歷久彌堅、無可比擬。巴方堅定奉行一個中國原則，在所有涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，永遠做中國的好朋友、好夥伴。巴方願同中方共同慶祝建交75周年，學習中國治國理政經驗，深化「一帶一路」合作，推進中巴經濟走廊建設，讓巴中關係不斷向前發展，造福兩國人民。感謝中方支持巴方斡旋美伊談判。習近平主席就中東局勢提出的四點主張是實現和平的指導性方案。巴方願同中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

中國外交部長王毅亦參加會談。