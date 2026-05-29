王毅晤巴基斯坦外長　稱中方將繼續支持巴方斡旋美伊談判的努力

中國外長王毅5月28日在紐約，會見巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar），雙方就伊朗局勢與深化雙邊關係進行深入交流。



王毅表示，夏巴茲（Shehbaz Sharif）總理成功訪華，兩國領導人達成新的重要共識，將中巴命運共同體建設推上新水平。巴方積極參加此次安理會高級別會議和「全球治理之友小組」會議，同各方發出重振聯合國權威和核心地位、改革完善全球治理的共同聲音。巴方作為安理會非常任理事國，承擔起維護國際和平與安全的責任，中方對此表示贊賞。

2026年3月31日，北京釣魚台國賓館，中國外長王毅（右）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，左）舉行會面。（Reuters）

達爾則表示，巴方願同中方一道，落實好兩國領導人共識，加強發展戰略對接，推進中巴經濟走廊建設，深化各領域合作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關系不斷向前發展。國際調解院在香港建立運作，倡導以調解代替訴訟，體現了東方優勢。巴方將繼續全力支持中方系列倡議，共同踐行多邊主義。

雙方還就伊朗局勢交換了意見。王毅表示，巴方積極斡旋美伊談判，是可信賴、合格的斡旋者。中方將繼續支持巴方和平努力，共同推動各方堅持對話談判，推動全面停火，盡早恢復中東海灣地區和平穩定。達爾感謝中方支持巴方斡旋努力，並表示巴中就中東海灣地區和平穩定提出五點倡議，得到廣泛支持。巴方將繼續為推動局勢降溫發揮建設性作用。