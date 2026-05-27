特朗普強推《亞伯拉罕協議》遭冷遇　沙特巴基斯坦為何集體沉默？

明明知道會被拒絕，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）還是提了一個非分的要求。



甚至事先協商也沒協商，他突然在社交媒體上昭告天下：「我強制要求所有國家立即簽署《亞伯拉罕協議》，如果伊朗與我簽署協議，作為美利堅合眾國總統，讓它們也加入這個無與倫比的世界聯盟，將是一種榮幸。」

2020年9月15日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡在簽署旨在推動以色列與阿拉伯國家關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement）後，與特朗普合影。（Reuters）

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請注意：強制要求！那就沒有商量餘地了。

哪些國家呢？沙特、卡塔爾、巴基斯坦等。

《亞伯拉罕協議》被認為是特朗普第一任期的重大外交成就，在他的強力推動下，以色列和阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥等阿拉伯國家簽署協議，同意關係正常化。

換句話說，這個協議，就是幫助拓展以色列生存空間；但因為不承認一個巴勒斯坦國，也遭到沙特等國的強烈抵制。

前幾天，在和沙特、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、埃及、約旦、巴林領導人以及巴基斯坦穆尼爾元帥通電話時，特朗普就拋出過這個建議，但電話那頭一片沉默。

這些國家應該也萬萬沒想到，正討論伊朗問題，怎麼就變成了要交好以色列？

這些國家中，土耳其、埃及、約旦已和以色列建交，但因為加沙事件，最近關係都很糟糕；更別忘了，沙特、卡塔爾、巴基斯坦公開拒絕承認以色列。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席悼念陣亡士兵日（Yom HaZikaron）紀念儀式。（Reuters）

同特朗普當場翻臉，肯定也不是辦法，於是這些領導人沉默以對。

為化解尷尬，特朗普據說還開玩笑地說：「喂喂，你們還在嗎？」但即便這樣的態度，也架不住特朗普很快在社交媒體上宣佈：我強制要求這些國家加入。他甚至暗示，伊朗也有可能加入，「誰知道呢，或許伊朗也想加入呢」。

就是這樣的一廂情願！結果呢？巴基斯坦當即拒絕了。

一名知情的巴基斯坦消息人士稱，特朗普的聲明，反映出他試圖利用伊朗停火外交來更廣泛推動《亞伯拉罕協議》的進程，但這兩個問題「互不關聯，不能混為一談」。

這名消息人士說：

巴基斯坦沒有任何義務服從此類要求。

巴基斯坦好心好意，為美伊和談來回奔走；哪知道，居然要被美國按着頭承認以色列。

沙特也很生氣，明確表態：沙特在巴勒斯坦問題上的立場沒有改變，需要一條「不可逆轉的巴勒斯坦建國路徑」。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

至於伊朗，伊朗剛和以色列打得不可開交，國恨家仇，不共戴天，特朗普就想着逼伊朗承認以色列，真有點異想天開。

但為什麼還是要提？大致三個原因吧。

第一是個性。特朗普喜歡突發奇想，而且，夢想還是要有的，萬一實現了呢。其他總統，被別人拒絕很生氣，會認為這丟了自己和國家的面子。特朗普不在意，他肯定也會生氣，但他即便被拒絕了，也會發現另外一個角度，你們拒絕，是不是還說誇我的建議好啊。



哦，法國世界報則評論，特朗普這樣做，實際是對盟友進行某種形式的勒索。

請注意：勒索！這不是我說的，這是法國媒體說的。

哦，不是有句老話嘛：當美國的敵人是危險，但當美國的盟友是致命的。

第二是安撫。安撫誰？安撫以色列。打了幾十天，突然不打了，要和伊朗媾和。以色列很生氣，老大你不能這樣幹，你這不是幫助伊朗更強大嘛！所以，最近的以色列，對黎巴嫩各種狂轟濫炸，擺明了就不大願意停火。特朗普需要給點甜頭，安撫住以色列。



大國博弈，有時就像哄孩子，一邊給糖一邊挨刀。所以，開始大談《亞伯拉罕協議》，幫以色列撈取實惠。

第三是造勢。特朗普最生氣的一點，居然很多美國媒體說，美國和以色列打伊朗，是一場錯誤的戰爭，美以打輸了；但你們看，我們推動了《亞伯拉罕協議》進程，這不是勝利又是什麼？



哦，5月27日，他又很生氣地發了一條推文，和5月18日的推文內容一模一樣，是這樣說的：

如果伊朗投降，承認他們的海軍已經消失並長眠於海底，他們的空軍也不再與我們同在，如果他們的整個軍隊走出德黑蘭，丟下武器，高舉雙手，每個人一邊瘋狂揮舞代表投降的白旗，一邊高喊「我投降，我投降」，如果他們剩餘的全部領導層簽署所有必要的「投降文件」，並承認他們敗給了偉大的、強大的、輝煌的美國的國力和軍力，那麼，失敗的《紐約時報》、《中國街頭雜誌》（《華爾街日報》！）、腐敗且如今無關緊要的CNN，以及所有其他假新聞媒體的成員，將會大肆報道伊朗對美利堅合眾國取得了大師級且輝煌的勝利，勝負毫無懸念。民主黨人和媒體完全迷失了方向。他們已經徹底瘋了！！！

特朗普總統



妥妥的特朗普風格。

1. 很繪聲繪色，連伊朗舉小白旗的場景都想好了，還說他們高喊「我投降，我投降」！

2. 但話鋒一轉，原來是批評美國媒體，居然都不誇美國勝利，而是說美國失敗，太不像話了。

3. 中國又躺槍了，居然將《華爾街日報》，說成是「中國街頭雜誌」，這和中國有一毛錢關係嗎？

4. 特朗普的憤怒撲面而來，你們才都瘋了！



但舊稿重發，那是大忌啊，查到了可是要做檢討的，特朗普真是百無禁忌。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）（Reuters）

最後，怎麼看？完全我個人觀點，還是粗淺三點吧。

第一，特朗普迫切需要一個勝利。東邊不亮西邊亮，既然伊朗還不同意馬上妥協，那你們這些參與和談的，就做點實際貢獻吧。沙特、卡塔爾、巴基斯坦，你們趕緊承認了以色列。



沙特等國怒目而視，你想要勝利可以，怎麼折騰到我們頭上了，還「強制要求」，這是尊重態度嗎？

我看到，對於他「強制要求」，有美國人就感嘆：

特朗普書寫和平協議的方式，有點像他當年在推銷全球真人秀節目一樣。「簽下協議，否則更大的槍戰就要開始了」——外交也變得不正經了，現代地緣政治，感覺越來越像是品牌營銷、施壓策略和媒體奇觀混雜在一起……

嗯，說得不無道理啊。當外交淪為營銷，和平便成了商品。

第二，與中國無關但中國常被牽扯。前面說了，特朗普你罵自家媒體就罵自家媒體，但偏偏還要扯到中國，說《華爾街日報》就是「中國街頭雜誌」。



唉，中國雜誌都躺槍了。哦，最近還有一個進展，多少與中國有關。

26日外交部記者會，彭博社記者提了一個問題：阿拉伯衛星電視台在X平台發布報道，援引匿名消息人士稱，在與美國達成停火協議前，伊朗正尋求從中國獲得擔保。伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉移至中國？如果報道屬實，中方是否願意接受伊朗的高濃縮鈾？

外交部發言人毛寧沒有正面回答，只是表態說：

中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走、為促和努力。中方一貫支持通過對話談判和平解決伊朗核問題。希望有關各方抓住機會談判解決。

這就是中國的大氣、擔當。

阿拉伯媒體的報道，不知道可靠不可靠，但這是一個值得關注的動向。

第三，全世界都被折騰得一愣一愣的。特朗普前一天說談判已基本達成，後一天又說自己下令不要急着簽協議，美國，你到底搞得是哪一齣？更讓伊朗憤怒的是，現在還是停火期間，美國突然又對伊朗動手了。



美軍發言人還振振有詞，說：「美軍在伊朗南部實施了自衛打擊，旨在保護我方部隊免受伊朗軍隊構成的威脅……美國中央司令部將繼續捍衛我方部隊，同時在當前停火期間保持克制。」

1. 現在是停火，美軍發動了進攻，但說我遵守了停火。

2. 明明美軍先發制人攻擊，但美軍也說了，我這是自衛打擊。

3. 不得不說，美國重新定義了什麼是「停火」，什麼是「自衛」！



伊朗據說進行了反擊，但從實際效果看，美國打擊實實在在，伊朗反擊更多是口頭。特朗普應該也正是看準了這一點。

碰到這樣混不吝的美國，不僅沙特等國頭疼，伊朗更是頭皮發麻啊。

這個世界，真是橫的怕愣的，愣的怕不要命的，不要命的怕那什麼的……完全不按套路出牌，各種戲劇性轉折，全世界都被折騰得一愣一愣的。

很多時候，看來也只能沉默以對。

【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】