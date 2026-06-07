東京澀谷嚴打垃圾蟲　亂拋雜物當場被罰2000日圓｜有片

東京澀谷6月1日開始積極打擊亂拋垃圾的行為，多達60名市政巡邏員每日都高度戒備，不斷掃視熙來攘往的人群，尋找亂丟雜物的人，並即場開出2000日圓（約98港元）的罰單。新規上路的頭幾天，已經有數十人被罰。



日本媒體有關澀谷區打擊「垃圾蟲」執法行動的報道：

據《紐約時報》報道，一位毫不知情的旅客只是隨手將一張小紙片丟在地上，巡邏員立刻行動起來。他們拿着一疊通知單和繳費機，對這位遊客處以2,000日圓（約98港元）的罰款。遊客的朋友在一旁哄笑，這位苦主則搖了搖頭，掏出錢包交了罰單。整個過程大約持續三分鐘。

在東京澀谷區，亂拋垃圾現在要付出代價。根據一項新條例，自6月1日起，亂丟雜物者將立即面臨罰款。官員表示，這項規定旨在遏制亂丟垃圾現象的激增，因為日本近年接待的遊客數量不斷創下歷史新高。

該條例以「假如你亂拋垃圾，你就要失去現金」（If you throw trash, you lose cash）為口號，多達60名巡邏人員（其中包括10多名精通多種語言的警員）分成小組，每天在澀谷區巡邏。罰款可以透過現金、信用卡、交通卡或各種二維碼和手機支付應用程式繳付。

據市政府官員稱，新法令實施的第一天，巡邏隊抓獲10名「垃圾蟲」；第二天抓獲15位；第三天抓獲9位。

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負責主導打擊亂拋垃圾行動的一名澀谷區官員表示，他希望新規能長遠促使旅客改變行為。