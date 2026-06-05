日本2025水產出口額創新高逾4231億円　香港為最大外銷市場

日本政府6月5日在內閣會議敲定2025年度《水產白皮書》，顯示日本水產品出口額同比大增17.2%，達4,231億日圓（約207億港元），創下歷史新高，其中，香港為日本水產品最大出口目的地，美國、越南分列其後。



數據顯示，日本水產出口總量同步大漲42.9%至64萬噸，出口品類方面，扇貝、鰤魚（油甘魚）、珍珠出口金額位居前三。

圖為日本水產食品。（Reuters）

不過，2024年度日本民眾人均魚貝類消費量降至21.3公斤，僅為2001年峰值的半數，國內需求持續萎縮。對此，日本政府加碼出口佈局，在鰤魚、鯛魚等原有重點品類基礎上，新增牡蠣（生蠔）及扇貝加工品，同時通過資金資助、升級合規設施等方式助力水產外銷。

圖為日本水產廳公布的《2025水產白皮書》，提到在日本2025年的水產出口中，香港屬最大的出口的國家或地區，佔出口量超過五分一。（日本水產廳 截圖）

據日媒報道，白皮書還提到扶持養殖業發展，其「有望成為水產業支柱」。目前，日本鰤魚養殖產量佔全球八成，鮭（三文魚）鱒魚養殖技術持續突破，不易受水溫等環境影響的養殖將受到更高期待。