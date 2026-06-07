泰國7歲女孩遭棄屍竹林　13歲胞姊及17歲舅父涉案被捕

泰國中部北碧府（Kanchanaburi）一名7歲女孩5月底失蹤，警方6月1日於當地一個橡膠園尋回女孩遺體，經調查後發現，女孩的13歲胞姊及17歲舅父與事件有關，目前兩人已被拘捕。



《曼谷郵報》及泰國公共電視台（Thai PBS）6日報道，事發於5月30日，被捕的兩名青少年分別為死者的13歲胞姊Kandad及17歲舅父Pae，他們向警方供稱，當時他們與受害者Nong Angoon在家中玩耍，期間兩名疑犯將一個化肥袋套在事主頭上，並假裝勒死對方。惟女孩突然沒反應，他們拿走化肥袋後，發現她已喪生。

圖為遇害7歲女孩Nong Angoon。（Khaosod 截圖）

兩名疑犯因此驚慌失措，最終決定隱瞞事件。他們先將女孩遺體藏在衣櫃內，其後再由電單車運到距離家中約600米的一個橡膠園竹林內，並若無其事地回家。

泰國北碧府7歲女孩Nong Angoon遇害案，當地傳媒播放的閉路電視片段顯示，死者13歲胞姊及17歲舅父曾坐電單車（紅圈示）駛至一間店舖。（YouTube/CH7HD News 截圖）

警方同日接獲女孩失蹤的報案後展開搜索，最終相隔三天後於該竹林發現女孩遺體。當局聯同鑑證專家等嘗試找出死因，經過搜集證據及向目擊者問話後，最終拘捕兩名疑犯，其中男疑犯6日被押解到現場重組案情。

泰國北碧府7歲女孩Nong Angoon 6月1日被發現遭棄屍當地一個橡膠園的竹林內，警方調查後拘捕死者的13歲胞姊及17歲舅父。圖為2026年6月6日，警方押解男疑犯（箭咀示）到現場重組案情。（YouTube/Ch7HD News 截圖）

女孩的死訊震驚當地社區，有民眾表示對疑犯是死者家中感到難以置信；亦有民眾認為，調查人員找出兇手令大家鬆一口氣。