泰國火車與巴士相撞事故　火車司機毒檢初步呈陽性

泰國媒體5月17日引述警方公布，曼谷16日發生的火車與巴士相撞事故中，涉事火車司機尿液檢測的初步結果呈陽性，即體內含有毒品成份。



2026年5月16日，泰國曼谷一列火車與巴士相撞。圖為起重機正吊走巴士殘骸。（Reuters）

16日下午，曼谷一處鐵路道口發生交通事故，一列由北柳府駛往曼谷挽賜站的貨運火車，與一輛公共巴士相撞。事故波及多輛私家車及電單車，現場起火並傳出爆炸聲。事故已造成8人死亡、32人受傷，當中包括一名中國公民輕傷；死者均為巴士上人員。

泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）16日晚到事故現場視察，下令徹查事故原因，全力救助傷者。

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泰國警方稱，將在18日公布火車司機，以及鐵路道口管理員的詳細驗尿結果。據指出，事發時由於交通擁堵，巴士被困在路軌上，導致欄桿無法完全放下，火車並未及時減速或停車。閉路電視畫面顯示，鐵路道口管理員只短暫揮動紅旗，很快便將其放下，令人懷疑未能有效向火車發出警告。

當局表示，火車司機已被指控過失致人死亡，巴士司機也將受到指控，但因仍在接受治療，無法接受訊問。