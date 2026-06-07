德國極右黨或在兩州取得「大爆炸」般突破　默茨面臨下台危機

德國總理默茨（Friedrich Merz）警告，極右翼可能在9月的兩場地方選舉中，取得「大爆炸」式（Big Bang）的突破。



法媒報道，默茨周六（6月6日）在梅克倫堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Western Pomerania）的執政聯盟黨代表大會上說，這個州以及薩克森-安哈特州（Saxony-Anhalt）的選舉，「不止關乎一個政府的未來」。

這兩州都是前東德州份。民調顯示，極右翼德國選擇黨（AfD）在兩州遙遙領先，而且在全國層面已超越默茨領導的中右翼聯盟，引發他可能下台的討論。

2026年4月24日，德國總理默茨出戲歐盟領導人峰會。（Reuters）

德國《圖片報》周六刊載的Insa研究所最新民調顯示，默茨領導的聯盟黨（即基民盟和基社盟）支持率已跌至21%；選擇黨則達到29%。

這是中右翼陣營自2021年以來的最差民調表現。

默茨在黨代會上表明：「如果我們表現不夠好，9月就會發生這樣一場『大爆炸』，爆發方式可能與某些人想像中不同。」

默茨是戰後德國最不受歡迎的領導人，正在努力與中左翼力量共同推動經濟改革。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

