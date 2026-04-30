特朗普再批默茨：多花時間修復德國這破碎國家 少干涉伊朗問題
撰文：成依華
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德國總理默茨（Friedrich Merz）4月27日表示美國缺乏退出伊朗戰爭的策略，正遭伊朗領導層「羞辱」後，美國總統特朗普（Donald Trump）30日再度發文批評默茨，指對方應多花時間在結束俄烏戰爭及修復德國這「破碎」國家，少花時間干涉那些致力消除伊朗核威脅的人。
特朗普在社交網站發文稱，「德國總理應該多花時間在結束俄烏戰爭（他在這問題上完全無作為！），以及修復他那破碎國家（broken Country），尤其是移民及能源問題，少花時間干涉那些致力消除伊朗核威脅的人，正是這些人讓包括德國在內的整個世界更安全！」
在默茨指遭伊朗領導層羞辱後，特朗普較早前也批評默茨指，「默茨根本不知道自己在說什麼。難怪德國無論在經濟上或其他方面都表現得如此糟糕！」
特朗普29日又在社交網站發文稱：「美國正在研究和評估可能削減駐德部隊的事宜，並將不久後做出決定。」
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