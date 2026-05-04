默茨淡化與特朗普分歧　稱美國撤軍與其言論無關

德國總理默茨（Friedrich Merz）5月3日表示，他對美國總統特朗普（Donald Trump）關於伊朗戰略的批評與美國撤軍聲明無關，「我仍然堅信美國是我們北約最重要的伙伴」。此舉顯然是在淡化他與特朗普的緊張關係。



默茨週日接受德國電視台訪問時指，有關美國撤軍的議題已討論一段時間，對華府的決定不感到意外，雖然最近情況略為升級，但並非新鮮事。

不過，默茨補充指美國於2024年承諾提供的戰斧巡航導彈，暫時不會部署在德國，因為美國現時也不足夠。他其後又在社交平台發文，重申美國是德國在北約中最重要的盟友，兩國有共同目標，就是伊朗不能擁有核武。

2022年7月20日，德國巴伐利亞州格拉芬沃爾市（Grafenwöhr）的美軍訓練基地內，一輛美國坦克停在兩面美國國旗和德國國旗後面。（Getty）

默茨早前批評美國缺乏退出伊朗戰事的戰略，在談判上被伊朗羞辱，引起特朗普抨擊，之後更宣布一年內從德國撤走5000名駐軍，又預告未來會再撤走更多美軍。

德國一直是美國和以色列最忠實的盟友之一，柏林也是以色列最重要的武器供應國之一。然而，隨着石油和大宗商品價格上漲的衝擊，默茨似乎改變了他對美國和以色列在伊朗戰爭的看法。