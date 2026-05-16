德國總理默茨：美國社會風氣驟變　不建議兒女赴美發展

德國總理默茨（Friedrich Merz）5月15日表示，按照美國目前的社會風氣而言，他不會建議兒女到美國留學或發展。



《衛報》報道，默茨在德國烏茲堡（Würzburg）一個青年天主教徒會議上發言，稱自己非常敬重美國，惟當地社會風氣迅速變化，令自己對當地的敬佩停滯。

圖為2026年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）和德國總理默茨（Friedrich Merz）在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

他指出，美國的某種社會風氣突然發展，所以現在不會建議自己的兒女前往美國就學或工作，稱即使學歷豐富的美國人目前都難以找到工作。

默茨早前曾就伊朗問題與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隔空交火，對於默茨的新一輪言論，在特朗普首屆任期擔任駐德國大使、共和黨外交政策顧問格雷內爾（Richard Grenell）於社交平台X發文，形容默茨是「TDS（盲反特朗普症候群，Trump Derangement Syndrome，簡稱TDS）組織歐洲主席」，並批評對方帶領國家無計可施。

極右翼德國選擇黨（AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）亦加入批評默茨行列，指對方以「政治風氣」為由呼籲大家不要赴美，但他卻一手導致國家步向社會及經濟困境，形容不符合德國利益。