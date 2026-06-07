能源危機｜逾半日本食品日用品企業醞釀加價　印度家用燃氣再加價

中東戰爭導致的能源價格飆升問題，持續衝擊亞洲民眾，日本食品和日用品價格面臨上漲，印度的家用烹飪用氣價格也攀升。



《日經亞洲》的調查顯示，超過半數的日本食品和日用品生產商已經漲價、計劃漲價或正在考慮漲價。

中東戰爭導致原油衍生產品石腦油價格飆升，而石腦油廣泛用於生產各種塑料和其他包裝材料。成本上漲正向下游傳遞，加重了家庭負擔。

《日經亞洲》聯繫了100多家消費品生產商，其中大部分是上市公司，截至6月初，共收到73家公司的回覆。

2026年4月4日，遊客和當地居民擠在日本大阪的小巷中，巷兩旁排列著傳統餐廳的招牌。（Getty）

三家公司表示已經提高主要產品的價格，14家公司計劃提價，另有23家公司正在考慮，總計超過50%。

許多計劃漲價的公司說，他們將在7月至9月期間這麼做。在這一類別的14家受訪者中，有七家表示漲幅將介於10%到少於20%，有三家正在考慮20%到少於30%的漲幅。

在除提價之外應對燃油成本上漲的措施中，21家公司（約佔30%）提到了改變包裝規格，另有八家公司採取了漲價和改變包裝相結合的方式。

巧克力和乳製品製造商明治正在推廣在部分產品包裝中使用替代油墨，並表示「產品外觀將保持不變」。由於難以採購石腦油衍生油墨，包括薯片製造商卡樂比在內的多家公司已轉而採用單色包裝。

由於印刷油墨和其他材料的供應鏈不穩定，卡樂B多款產品將陸續換成「黑白兩色」的包裝。（圖/翻攝自YouTube@tbsnewsdig）

其他應對燃油成本上漲的措施還包括：18家公司更換原材料供應商；10家公司削減促銷和廣告支出；八家公司停止或暫停銷售部分產品；以及七家公司推遲或取消新產品上市。

印度家用液化石油氣價格二度提價

自伊朗戰爭2月底爆發以來，印度第二次上調家用液化石油氣價格，以幫助國有零售商減少因折扣銷售燃料而造成的損失。

印度政府說，6月7日起，全國14.2公斤裝液化石油氣鋼瓶的價格上漲29盧比（約2.4港元）。最新一輪漲價將進一步加劇家庭預算壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

