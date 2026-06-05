SpaceX上市｜日本散戶需求強勁　在當地集資規模增25%至195億元

美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX上市在即，據外電引述文件披露，SpaceX在日本發售規模調高25%，由20億美元（約156億元）增至25億美元（約195億元），反映日本散戶需求強勁。



據SpaceX提交的文件顯示，日本投資者將獲得1,480萬至1,850萬股A類股票，初步定價為每股135美元，當地部分認購將於今日（5日）開始。

瑞穗證券、樂天證券和SBI證券為是次IPO的日本銷售代理，而瑞穗證券美國公司則是承銷此次發行的銀行之一。

圖為太空探索技術公司SpaceX標誌與迷你衛星模型。（Reuters）

富瑞CEO稱該行無推廣沽空SpaceX

另一方面，外電引述知情人士透露，那些不買帳馬斯克（Elon Musk）「從火箭到推文」帝國的對沖基金，正紛紛找上富瑞，看看一旦SpaceX在這場史上最受期待之一上市，該行是否能夠安排沽空SpaceX股票的交易。

美國券商富瑞行政總裁富瑞行政總裁Rich Handler在社交媒體回應指：「不是真的，公司沒有安排任何短倉。」然後，Rich Handler另外發文指：「富瑞沒有推廣任何關於任何IPO的沽空活動。任何相反的建議都是錯誤的。」

此前報道指，富瑞作為此次SpaceX上市被排除名單的最大美國投資銀行，在安排安排看淡交易的獨特有利位置，雖然華爾街公司經常幫助客戶對一家公司的股票建立長短各方向倉位，但當公司內部的一個部門向大眾推銷某股票的前景，而另一個部門卻幫助客戶看跌沽空時，他們的律師往往會感到緊張。更不用說，如果馬斯克這位以善變聞名的億萬富翁，發現他為SpaceX首次亮相所聘請的23家銀行中，竟有一家在協助建立大規模的看跌交易時，他可能會有什麼反應。

報道引述富瑞發言人表示：「富瑞沒有推廣任何關於SpaceX或任何IPO的沽空活動。一旦股票開始交易，我們將作為一個獨立平台，為我們的客戶促成平衡的、雙向的市場活動。」