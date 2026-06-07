伊朗戰爭拖累澳洲小麥產量　料衝擊日本烏冬麵市場

美國以色列與伊朗的戰爭持續四個月，影響全球的燃料及肥料供應，令各地農民的負擔雪上加霜。其中在澳洲，當地預測冬季的小麥生產量將明顯減少，料對連帶倚賴進口澳洲小麥製作烏冬麵的日本亦受影響。



日本時事通信社及彭博社報道，澳洲農業部預計2026年7月至27年6月財政年度的小麥產量為2670萬噸，比對上一個財年大減26%。當局指產量減少與農田面積縮小的主要原因，全國冬季的小麥種植農地面積為1090萬公頃，是自2019至20年度以來最少。

圖為一名網民在社交媒體上傳的烏冬及稻荷壽司照片（X@zh262）

坎培拉方面同時提到，全球燃料和肥料供應受到美伊戰爭而嚴重受阻，再加上世界各地持續乾旱，農民面對的負擔有增無減，導致小麥產量下降。

日本烏冬麵連鎖店「丸龜製麵」招牌（丸龜製麵網站）

澳洲是全球最大小麥出口國之一，東亞、東南亞及中東為主要目的地。而根據日本政府數據顯示，日本每年進口大約75萬噸小麥，當中大部分用於與中筋麵粉混合，以製成具彈力的雪白烏冬麵。

日本進口美加兩國的小麥量高於澳洲小麥，這些都是製作麵包、蛋糕、麵條的材料，而日本的小麥生產量有限，因此假如澳洲小麥數量大幅減少，或令當地難以確保烏冬麵的原材料。

圖為2020年8月24日，澳洲新南威爾斯州偏遠地區Gunnedah，一隻袋鼠嘗試進入一片種植小麥的農田。（Getty Images）

報道指，澳洲的小麥在南半球4至6月的秋季種植，至10月至翌年1月的春夏季收成。如果美伊戰爭引致的石油危機即時結束，小麥的生產量仍要待至下一季之後才回復正常。另外，當局亦預計食用油原料及家畜飼料的高粱產量減少，因此炸物及肉類等烏冬配料或有加價風險。