中東戰火嚇跑外國遊客　杜拜豪華酒店降價以吸引當地居民

中東戰事重創杜拜旅遊業，過去只接待富豪名流的杜拜豪華酒店為了生存，不得不轉攻當地市場，以折扣價吸引當地居民在本地度假（staycation）。



法新社報道，美以伊戰爭爆發後，杜拜棕櫚島上的五星級酒店一度門可羅雀，但在推出針對當地居民的優惠後，又在周末和假日繁忙起來。

在杜拜生活了五年的黎巴嫩籍醫生伊斯坎達拉尼就被島上一家酒店低至四分之一的折扣價吸引，決定趁機享受過去遙不可及的奢華度假。

他說：「我此前沒住過棕櫚島的酒店，因為價格高得驚人……現在杜拜的奢華生活不再專屬於富人，普通居民也能負擔的起。」

杜拜帆船酒店（Burj al-Arab ）、哈利法塔（Burj Khalifa）和朱邁拉海灘酒店（Jumeirah Beach Hotel）景色。(Getty Images)

杜拜每年吸引約1950萬人次遊客，長期被視為全球富人的遊樂場，827家酒店中有173家為五星級。美國和以色列2月底對伊朗發起軍事行動，伊朗通過襲擊地區國家來報復美以，粉碎了波斯灣國家作為安穩避風港的形象。

杜拜棕櫚島安納塔拉度假酒店（Anantara The Palm Dubai Resort）總經理羅賓遜說，自4月8日美伊停火以來，當地酒店雖然迎來了一些外國遊客，但多數酒店仍依賴本地居民。

安納塔拉酒店為杜拜居民提供高達50%的優惠，這一新客源讓酒店無須裁員也能維持正現金流。

如今，這家酒店周五和周六的入住率介於70%至90%，周日至周四的平均入住率則僅為20%至30%。相較之下，杜拜酒店在戰前的平均入住率超過80%。

圖為2026年2月28日，在阿聯酋杜拜著名的棕櫚島上，有酒店疑似被導彈的碎片擊中冒煙。（Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

不過，僅靠宅度假市場無法支撐酒店的長期生存。羅賓遜指出，國際遊客可能一住就是一周，本地度假客一般只會入住一兩晚。

此外，隨着7月學校假期來臨，許多家庭可能會回國過暑假，選擇留在杜拜度假的人會減少。

由於生意慘淡，杜拜一些酒店只能暫時關閉翻修，另一些則裁員或減薪，尤其是位於市中心、依賴商務客的酒店。

隨着美伊和平談判陷入僵局，波斯灣地區仍不時遭受襲擊，對旅遊業恢復不利。不過，羅賓遜仍樂觀地認為：「如果我們能在接下來一個月左右看到某種形式的解決方案……遊客回歸速度將比所有人預期快。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

