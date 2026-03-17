伊朗戰爭｜人權組織：杜拜拘3名遇襲旅客　僅因傳照片報平安

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第18日之際，據英媒引述人權組織報道，三名在阿聯酋杜拜一棟建築物遭無人機襲擊後倖存的外國公民，因將爆炸照片發送給親人報平安而被捕。



據英國《每日郵報》報道，3月11日（上周三）晚間，一架無人機撞擊了位於杜拜溪港（Creek Harbour）的公寓，引發劇烈爆炸，當時有外國旅客正在公寓內。

爆炸發生後，他們拍攝了一些照片，並私下發送給家人，讓他們放心。

人權組織指3名旅客因拍攝遭無人機襲擊杜拜的照片被捕：

據人權組織「杜拜被拘留者」（Detained in Dubai）稱，警方要求查看他們的手機後，他們被警方逮捕。

「迪拜被拘留者」行政總裁斯特林（Rada Stirling）就三名外國公民被捕一事評論道：「三名遭伊朗無人機襲擊的倖存者在公寓爆炸後，私下與親友分享了一張照片，證實他們仍在生，卻因此被捕。他們本應得到援助，卻遭杜拜警方拘留。」

斯特林又指，阿聯酋政府應對那些在恐怖時刻出於本能做出反應的人採取同情的態度，並警告說，這樣做可能會懲罰受害者，而不是那些惡意行事的人」

《衛報》3月12日報道，一名60歲英國遊客在杜拜度假期間，因涉嫌拍攝伊朗導彈來襲而遭到當地警方拘留，並被起訴違反了一項禁止分享可能擾亂公共安全內容的法律。他成為在阿聯酋被控違反網絡犯罪法的20名被告之一。英國外交部證實正向其家屬提供協助。