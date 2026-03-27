阿聯酋遭暴雨侵襲引發多地水浸　杜拜沙迦變澤國｜有片

在伊朗戰爭中大受影響的阿聯酋，近日同時遭極端天氣侵襲，大部份地區3月27日受暴雨伴隨雷暴還有強風吹襲影響，政府啟動緊急措施，並發布安全警報。阿聯酋國家氣象中心（NCM）將鄰近波斯灣沿岸地區列為「準備預防」等級，預計將出現惡劣天氣，僅次於「採取行動」級別的警戒水平。



綜合外媒報道，杜拜3月26日晚間遭強風吹襲，期間降下暴雨引致水浸，不過天氣在3月27日稍微好轉，惟仍有道路遭水浸沒，鄰近沙迦（Sharjah）和杜拜機場附近交通一度混亂。

位於杜拜東邊城市沙迦也出現嚴重水浸，當地警方敦促道路上司機在經由沙迦前往其他地區時改用其他道路，另有居民指水浸嚴重，指自己在運送麵包外賣時水位浸沒腰部，並且一度在途中遭洪水困住。

航空公司敦促旅客提早到達機場，僅少數航班在線上航班追蹤網站上可見有出現延誤。當地天氣預報指今晚可能還會有降雨，之後天氣將會轉好。內政部建議公眾因應目前的天氣狀況謹慎行事。