NVIDIA黃仁勳兒女伴侶曝光！女兒男友升任副總裁　未來新抱是華裔

英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳亞洲行，成為海內外科技圈最熱烈討論的焦點。這次不僅是他的妻子Lori、長子黃勝斌與長女黃敏珊全程隨行並分頭拜訪供應鏈，在社群平台X上流出的最新現場直擊照中，更意外讓黃家兒女的伴侶陣容首度公開同框現身。



搖滾明星同款放閃！英偉達女婿已升任全球AI增長副總裁

最受矚目的莫過於長女黃敏珊的男友Nico Caprez。根據美國權威科技媒體《The Information》先前的深度起底報道，兩人不僅是倫敦商學院（LBS）的MBA同學，Nico Caprez更早已在2024年2月便進入英偉達體系擔任企業發展經理，目前更是憑藉實力一路飆升，坐上「全球AI基礎設施增長副總裁」的要職。

英偉達CEO黃仁勳兒子黃勝斌、女兒黃敏珊（圖／翻攝NVIDIA Blog）

黃仁勳兒女的伴侶陣容首度公開同框現身：

在剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，現年34歲、擔任英偉達Omniverse部門資深總監且年薪破百萬美元的黃敏珊，便是由男友Nico Caprez全程陪同出席。當時黃敏珊身穿藍色西裝與限量白色運動鞋，在展覽現場與台積電、廣達等台灣核心供應鏈高層談笑風生、熱絡寒暄，亮眼表現被無數與會者形容為「如同搖滾明星降臨」，而她也已正式進入名為「The Band」的英偉達核心決策圈。

台北酒吧結緣！華裔媳婦低調相隨

至於長子黃勝斌身旁的女性伴侶，其神祕背景則源自於社群平台X的網友熱烈爆料。留言指出，這名外型清秀的女性為華裔，兩人是在黃勝斌過去長期於台北東區經營明星雞尾酒酒吧「R&D Cocktail Lab」期間相識並進而交往，不過目前該名女方的具體身分與姓名尚未獲得英偉達官方的正式證實，作風十分低調。

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