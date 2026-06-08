伊朗革命衛隊稱警告性打擊以軍基地　指責美以未履行停火承諾

伊朗伊斯蘭革命衛隊星期天（6月7日）晚發表聲明說，革命衛隊航空航太部隊當晚用彈道導彈打擊位於以色列北部的拉馬特大衛空軍基地。



新華社報道，伊朗革命衛隊說，這次行動旨在回應以色列近期在黎巴嫩南部多地和首都貝魯特南郊實施軍事行動。伊方認為，拉馬特大衛空軍基地是以軍實施相關軍事行動的重要基地之一。

聲明稱，伊朗4月8日接受停火安排的前提是所有戰線全面停火，但美以雙方此後並未履行相關承諾。聲明指責以方繼續在黎巴嫩開展軍事行動，並指責美以在霍爾木茲海峽、阿曼灣和印度洋針對伊朗船隻和沿海目標採取行動，破壞停火安排。

6月7日，在伊朗向以色列發射導彈後，大批民眾在伊朗德黑蘭舉行的反美以集會。（Reuters）

聲明說，伊方7日晚對以色列的導彈打擊屬於「警告性質」，如果以方相關軍事行動繼續升級，伊方未來回應範圍將進一步擴大，可能覆蓋地區內更多美國和以色列相關目標。

據以色列國防軍同日通報，伊朗向以色列發射至少三輪導彈，以軍攔截所有來襲導彈。《華爾街日報》稱，伊朗向以色列發射了至少四波導彈。

以色列同7日早前對黎巴嫩貝魯特郊區發動了致命空襲。 黎巴嫩國家通訊社報導，以色列對貝魯特南郊和黎南部港口城市提爾等地發動空襲，造成至少14人死亡，包括三名黎巴嫩軍人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

