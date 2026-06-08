以色列空襲伊朗多個軍事據點　美媒：空襲前特朗普曾遊說推遲攻擊

中東緊張局勢未有緩和，以色列軍方6月8日表示，以軍空襲伊朗中及西部多個軍事目標； 伊朗伊斯蘭革命衛隊則在7日攻擊以色列，報復對方空襲黎巴嫩貝魯特（Beiru）南部市郊。



《以色列時報》（Times of Israel）及卡塔爾半島電視台（Al-jazeera）報道，以色列國防軍表示，空軍攻擊伊朗中及西部多個軍事目標；伊朗傳媒指，首都德黑蘭（Tehran）、大不里士（Tabriz）及伊斯法罕（Isfahan）分別傳出爆炸聲。

伊朗其後宣布暫時關閉德黑蘭機場的鄰近空域。

而在以軍證實空襲行動前不久，美媒Axios引述一名華府高層及一名以色列高官稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7日晚與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，曾表示認為「接近達成協議」，因此要求以色列推遲對伊朗的報復空襲。

圖為2026年2月11日，內塔尼亞胡訪問華盛頓時，與特朗普會面。（Getty Images）

報道提到，內塔尼亞胡嘗試遊說特朗普同意以軍空襲伊朗，但最終「表面上」同意特朗普的要求，惟其後就傳出以軍發動空襲的消息。不過該名知情華府高層形容，今次特朗普和內塔尼亞胡的通話氣氛較上週緩和得多，特朗普並沒有「爆粗」咒罵對方。

伊朗伊斯蘭革命衛隊曾在7日晚以彈道導彈打擊位於以色列北部的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Airbase），稱是回應以色列近期在黎巴嫩南部多地和首都貝魯特南郊實施軍事行動。