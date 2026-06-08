日本熊災｜栃木縣宇都宮市首現熊蹤 全市94間中小學停課｜有片
撰文：韓學敏
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日本栃木縣宇都宮市因首次確認有熊隻出沒，宣布全市94所市立中小學於6月8日全面停課。該市人口約50萬，位於東京以北約100公里。
市政官員表示，熊隻最早於7日傍晚在住宅區附近的公園被發現，最後一次目擊是8日清晨，地點距一所中學約半公里。目前熊隻仍在逃，當局正持續搜索。
此次事件發生於日本多地熊隻目擊事件增加之際。僅在上週，福島市才發生熊隻襲擊事件，造成至少4人受傷。日本政府今年已成立專案小組，旨在減少相關傷亡。
專家分析指出，氣候變化導致橡實等熊隻天然食物減產，加上鄉村人口減少及廢耕農地增加，促使熊隻更敢於接近人類聚居地覓食。全球被列為易危物種的亞洲黑熊，在日本的數量自2012年以來估計已增加兩倍。
目前，宇都宮市已呼籲市民保持警惕。日本近年熊襲事件頻傳，包括都會區，如何應對人熊衝突已成為地方政府的重要課題。
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