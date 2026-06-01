日本熊災｜學者研AI偵測技術　熊隻逼近可自動發射噴霧驅趕｜有片

日本近年傳出多宗熊隻出沒事件，對於當地獵人組織及警方而言都是疲於奔命，有日本學者就研究以人工智能（AI）技術偵測及擊退熊隻，假如實驗結果理想，或有望在全國各地引入技術。



時事通信社6月1日報道，有關技術由歧阜大學野生動物資源學研究室副教授森部絢嗣提出，內容包括利用北海道旭川市企業Hyke開發的AI遠距離監視系統「AIBeS」，鏡頭在感應到動物熱源後起動拍攝，經AI判斷有關動物為熊隻後，再自動噴出設置在系統上的一般市面都可購買的防熊噴霧擊退目標。

森部認為，人類肉眼在晚間的視線有限，而AIBeS在同樣情況下仍可以準確判斷到15米外的熊隻，而防熊噴霧的射程達5至10米，再加上裝置由太陽能板發電可以24小時運作，因此無需額外加設電力設施。

他指出目前的防熊措施主要都是靠播放熊隻討厭的聲音，或是以光線趕走對方，但熊隻有可能習慣，所以利用AI偵測加自動發射噴霧有望成為新方法。

現時研究團隊在兩個地方設置系統，之後會擴展至其他地方，並收集熊隻遭噴霧擊中後的行動及出沒頻繁程度變化的數據。當局希望在熊隻喜歡出沒的果園等地安裝系統，令對方認為是危險地方而不敢靠近。

有關研究由歧阜大學與Hyke及飛驒市政府聯手進行至9月，森部表示，今次是邁向全自動應對熊隻的第一步；Hyke負責人早川祐太則認為，人類難以24小時全天候監測熊蹤，所以依賴AI或機械會比較理想，亦可解決地方政府人員在熊隻晚間或偏遠地區出沒時難以迅速處理的難題。