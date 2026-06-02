日本熊災｜秋田市1老婦疑遭熊殺害　福島市4人傷　附近學校停課

日本本州東北地區6月2日接連傳出熊隻襲擊事件，其中在福島縣福島市有4人受傷，熊隻被困在建築物內。秋田縣秋田市則發現一具遺體，當局懷疑死者生前遭熊隻殺害。



福島電視台報道，福島縣警方及消防2日早上6時半左右接獲多個報案，指福島市笹木野一個工場員工遭熊襲擊，其後工場範圍外再有兩人遇襲，救援人員到場將4名年齡分別介乎20多至80多歲的受傷男女送院，當中有人傷勢嚴重。

目擊者表示，有傷者頭破血流，估計熊隻由上方攻擊。

現場位於JR福島站西北約3公里，附近有多間工作場所和住宅；受到事件影響，現場一帶的中小學暫時停課，警方及市政府則考慮緊急捕殺熊隻的可能。

而在秋田縣，當局同日早上9時40分左右於秋田市河邊和田的一片農田發現一具女性遺體，對方有多處嚴重傷痕，旁邊有一把除草用鐮刀，而在不久前在現場捕獲一隻熊，因此警方估計死者有可能遭遇熊隻後喪生。

圖為2026年6月2日，日本秋田縣秋田市一個農田發現一具女性遺體，身上有多處嚴重傷痕，而當局較早前在現場附近獵殺一隻熊，因此懷疑兩宗案件有關連。（AAB秋田朝日放送 截圖）

秋田朝日放送的報道提到，警方在早上7時20分左右接獲女死者家人報案，稱無法與對方聯絡，到對方家中都沒有人，並發現疑似染血的毛巾，於是向警方求助。最終當局在附近農田找到女死者。