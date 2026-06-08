法國11歲女童遇害案　疑犯曾多次被控性侵未定罪　惹司法失職疑雲

法國一名11歲女童莉安娜（Lyhanna）此前5月29日在法國西南部小鎮弗勒朗斯（Fleurance）附近失蹤，其屍體於上週被發現。殺害女童的疑犯先前曾被多次指控性侵女童，但均未被定罪。司法部門的不作為引發公眾不滿，數千民眾周日（6月7日）聚集在弗勒朗斯舉行靜默遊行以示悼念，並表示對司法系統失職的憤慨。



英國《衛報》報道，莉安娜的父母周日在弗勒朗斯鎮帶領悼念隊伍行進，隊伍前方懸掛着一幅寫有「永不再發生」字樣的橫幅。遊行隊伍中的多數人都身穿白色上衣，衣服上印有這名年輕受害者的微笑肖像。

莉安娜最後一次被人看到是在5月29日，當天她上了一輛灰色汽車，這輛車後來被確認是由41歲的巴雷拉（Jérôme Barella）所有，該男子則是莉安娜一名同學的父親。七天後，莉安娜的屍體在距離失蹤地點15公里處的一個廢棄糧倉中被發現，巴雷拉隨後遭警方逮捕。

巴雷拉被捕後，警方發現去年8月，一名10歲女童的母親曾向警方報案，指控巴雷拉多次強暴她的女兒。然而檢察官辦公室數週後才受理此案，之後又過了六週才指派警員負責此案。在莉安娜被綁架及殺害前的三個月裏，巴雷拉始終沒有被聯絡或傳喚過問。

疑犯亦分別在2017年、2021年、2022年被指控強姦女童。對於警方的失職，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承認，司法系統存在「不可接受的」失誤。司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則向莉安娜的家人道歉，並表示他對司法系統在處理巴雷拉案中的失職感到「憤怒」。