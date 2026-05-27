藍色起源螢光蟲太空贏NASA月球基地合約 為Artemis登月計劃奠基
撰文：張涵語
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美國太空總署（NASA）5月26日（周二）宣布授予太空公司藍色起源（Blue Origin）與螢光蟲太空（Firefly Aerospace）合約，以作為其「月球基地」（Moon Base）計劃的一部分，旨在於載人「阿提密斯（Artemis）」登月任務前，於月球南極地區建立基礎設施。
綜合外媒報道，藍色起源根據「商業月球有效載荷服務 1.0」框架協議，獲得1.88億美元的合約，另外還包含價值2.804億美元的選擇權期間，用於執行兩項任務訂單，目的是向月球南極地區運送貨物。
螢光蟲太空則獲得為「MoonFall」任務建造太空船的合約。這項定於2028年執行的任務，將運送四架無人機前往勘測阿提密斯計劃的潛在登陸點。
NASA還向「Lunar Outpost」和「Astrolab」各授予價值2.2億美元的合同，用於建造能夠在月球上自主行駛並可供未來太空人在月球表面導航的月球車。
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